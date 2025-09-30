Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e diverse denunce a Vittoria, dove un giovane di 18 anni è stato fermato dopo un inseguimento per una serie di reati tra cui spaccio di stupefacenti e porto abusivo di armi. L’operazione si è svolta nella giornata di ieri in Piazza dei Martiri, quando il ragazzo, già noto alle autorità, ha tentato la fuga alla vista degli agenti.

Controlli straordinari nel comune di Vittoria

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il territorio del comune di Vittoria è stato oggetto di un’intensa attività di controllo da parte delle volanti del Commissariato P.S. e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania. Nel corso dell’operazione sono stati sottoposti a verifica 82 veicoli e 155 persone, con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa.

Il tentativo di fuga e l’inseguimento

Durante i controlli, gli agenti hanno notato in Piazza dei Martiri un giovane, già conosciuto per precedenti di polizia, alla guida di un motoveicolo. Alla vista della volante, il ragazzo ha ignorato l’ordine di fermarsi e si è dato alla fuga, nel chiaro intento di evitare un controllo. Ne è nato un inseguimento che si è concluso con il suo blocco da parte delle forze dell’ordine.

L’identificazione e i precedenti penali

Gli accertamenti successivi hanno permesso di identificare il giovane, risultato essere un diciottenne su cui pendeva da circa un mese un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania. Il ragazzo doveva scontare una pena complessiva di 2 anni, 4 mesi e 20 giorni di reclusione, in seguito a una condanna definitiva per detenzione al fine di spaccio di stupefacenti, porto abusivo di armi, rissa, lesioni personali, danneggiamento e atti persecutori.

Il sequestro del taglierino e le nuove denunce

Nel corso del controllo sul mezzo, gli agenti hanno rinvenuto un taglierino, che è stato immediatamente sequestrato. Il giovane è stato quindi accompagnato in Commissariato e denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Dopo la notifica del provvedimento restrittivo, il ragazzo è stato trasferito presso l’Istituto per i Minorenni di Catania per l’esecuzione della pena.

