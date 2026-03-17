Vittoria Gallione, suor Maria in Le libere donne: “La recitazione mi ha salvata facendomi guardare dentro”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Tre anni fa, quando Vittoria Gallione raccontava uno dei suoi primi ruoli importanti nel film La seconda chance, parlava soprattutto di scoperta. Aveva poco più di venticinque anni e la sensazione di trovarsi appena all’inizio di un percorso che intuiva già essere lungo e complesso. C’era l’entusiasmo di chi aveva appena trovato la propria strada, quella della recitazione, dopo un’adolescenza introversa, fatta più di silenzi che di parole. In quell’intervista parlava della nonna Franca, artista nata nel 1920 da poco scomparsa, che aveva attraversato il Novecento con una libertà rara per il suo tempo: dipingeva, vestiva da uomo quando voleva, rifiutava di lasciarsi definire dalle convenzioni. Era una figura fondamentale nella sua formazione emotiva, quasi un modello silenzioso di emancipazione. «Basta guardarla per capire chi è stata», raccontava allora Vittoria Gallione, parlando di quella donna che a novantotto anni si truccava ogni mattina con la stessa cura di sempre. Da Genova a New York, il viaggio di Vittoria Gallione era cominciato presto. A diciott’anni aveva deciso di partire per studiare recitazione negli Stati Uniti, quasi come se quell’esperienza fosse l’unico modo possibile per uscire definitivamente da una fase difficile della sua vita. Era un salto nel vuoto: aveva già intrapreso la strada dell’università e di una carriera più stabile, ma l’attrazione per il teatro e il cinema era troppo forte per essere ignorata. «Era come bere un bicchiere d’acqua», diceva allora. «Non potevo fare altrimenti». Oggi, dopo nuovi ruoli e nuove esperienze, tra cui la serie di Rai 1 Le libere donne, dove interpreta Suor Maria, una giovane novizia combattuta tra vocazione e desiderio, quella ragazza sembra aver compiuto un passaggio ulteriore. Non tanto nel curriculum, quanto nello sguardo con cui osserva se stessa e il proprio mestiere. Parlare con lei significa entrare in una conversazione che rapidamente supera la promozione di un progetto per diventare qualcosa di più intimo. Vittoria Gallione riflette sulla differenza tra ambizione e ossessione, sulla necessità di ascoltare il corpo prima della mente, sul rischio di smarrirsi dentro un lavoro che richiede disciplina assoluta ma anche una grande capacità di abbandono. «Se il corpo è caldo e vuole andare, allora è ambizione. Se invece non ce la fa più, allora è ossessione», dice durante l’intervista esclusiva per Virgilio Notizie. Il punto, per lei, è trovare un equilibrio: tra desiderio e limite, tra libertà e responsabilità. Una ricerca che attraversa anche il personaggio di Suor Maria, donna divisa tra la gratitudine verso chi l’ha salvata e il bisogno di seguire una strada diversa. In fondo è proprio questa tensione – tra ciò che siamo stati e ciò che potremmo diventare – a rendere la conversazione sorprendente. Perché dietro il racconto di una carriera emergono anche le domande più profonde: cosa significa essere liberi, quanto costa seguire il proprio desiderio, e fino a che punto l’arte può diventare uno strumento per capire se stessi. È qui che Vittoria Gallione sembra trovare il senso più autentico del suo lavoro. Non come semplice mestiere, ma come un viaggio continuo dentro la propria verità. E forse è proprio questo il motivo per cui questa intervista non è solo il racconto di un ruolo o di una serie televisiva. È il ritratto di un’artista che sta ancora cercando la propria forma e che proprio per questo appare, oggi, più consapevole che mai.

Quando ha letto per la prima volta la sceneggiatura di Le libere donne, qual è stata la prima immagine o emozione che le è rimasta impressa?

“La prima volta che ho letto la sceneggiatura conoscevo già il mio personaggio grazie ai provini. Avevo quindi avuto un primo contatto con la storia attraverso le scene legate a Suor Maria. Leggendo la sceneggiatura completa, però, l’immagine che mi ha colpito di più è stata quella iniziale di Margherita, la protagonista, nuda davanti al Duomo: un’immagine molto potente, quasi iconica. È quella che ricordo con maggiore nitidezza, perché la serie si apre con una scena estremamente decisa e intensa. In realtà racchiude anche il senso dell’intero racconto. In qualche modo può essere collegata anche all’esperienza del mio personaggio: quella nudità davanti alla chiesa rappresenta una forma di prigionia, simile a quella vissuta da Suor Maria, una prigionia religiosa in conflitto con il desiderio. A mio avviso quell’immagine iniziale contiene davvero l’essenza della storia: il tema della liberazione. Nel caso di Suor Maria potrebbe persino rappresentare una sorta di sogno”.

La serie è ambientata in un’epoca in cui la libertà femminile era fortemente limitata. Secondo lei quali elementi di quella vicenda continuano a parlare al presente?

“Sicuramente in quel periodo le donne erano un bersaglio specifico. Secondo la logica patriarcale, tutto ciò che era femminile (e, quindi, estroso, espressivo, artistico, fuori dagli schemi, lunare) veniva percepito come qualcosa di incontrollabile. Veniva interpretato quasi come una manifestazione di follia o comunque come una deviazione dalle norme sociali. Per questo molti uomini, spesso animati dal desiderio di supremazia, cercavano di controllarlo. E quando non riuscivano a farlo, per paura o per volontà di dominio, rinchiudevano queste donne. Oggi, però, il discorso si è ampliato. Il disagio mentale e la diversità continuano a essere difficili da accettare. È complicato riuscire a essere se stessi in una società sempre più orientata al denaro e al potere. Il denaro ormai condiziona la nostra vita in maniera quasi incontrollabile. Si è costretti a lavorare in modo incessante, perché il costo della vita è molto alto. La vera malattia, oggi, mi sembra proprio questa: una malattia sociale. Non è più semplice essere semplicemente se stessi, o vivere pienamente una dimensione artistica: anch’io da artista avverto il peso del denaro. Eppure, quella storia ci ricorda che, dentro quel manicomio, esisteva una forma di libertà: la libertà espressiva e artistica. Non c’era l’ossessione di dover guadagnare per sopravvivere. Non mi riferisco alla povertà estrema, che aprirebbe un discorso ancora più ampio. Parlo piuttosto della difficoltà contemporanea di esprimere la creatività e di vivere con serenità. Il consumismo dominante sta erodendo questa possibilità e colpisce soprattutto le persone più fragili, quelle che rischiano davvero di non riuscire a sostenere un sistema di questo tipo”.

In questo senso avverte il peso delle aspettative? Il dover aderire a uno standard?

“Sono una persona che, in assenza di regole rigide, tende spontaneamente a rispettare quelle che considera giuste. Se invece una regola viene imposta, scatta quasi automaticamente una reazione di opposizione. Anche quando razionalmente non ci sarebbe alcun motivo per ribellarsi, l’inconscio cerca comunque di andare in direzione contraria. È un meccanismo che a volte mi spaventa, perché razionalmente alcune situazioni sarebbero anche semplici da accettare. Però, se percepisco un’imposizione, finisco per oppormi, persino a mio svantaggio. Con la mia psicologa spesso ci scherziamo. Magari durante una seduta concordiamo che sarebbe opportuno fare una determinata scelta. Alla seduta successiva arrivo e dico di aver fatto esattamente il contrario. A volte questo atteggiamento porta anche a situazioni difficili da gestire. Tuttavia, credo significhi che l’inconscio ha un peso molto forte. Anche quando cerco di censurarmi o mi sento obbligata a comportarmi in un certo modo, la parte più creativa ed espressiva trova comunque il modo di superare quei limiti. Più le barriere diventano alte, più aumenta il rischio di un crollo. Per questo, quando avverto il senso del dovere come imposizione, quella spinta dura poco”.

In questa prospettiva, la recitazione è stata una forma di ribellione oppure una presa di consapevolezza naturale?

“La definirei una presa di consapevolezza. Ultimamente riflettevo proprio su questo aspetto: è come se fosse una vocazione con cui sono nata, qualcosa che sento dentro da sempre. Seguirla, però, non è stato semplice. Non perché fosse contro la mia natura, ma perché intraprendere quella strada ha richiesto una forma di ribellione. Non provengo da una famiglia di artisti nel senso cinematografico del termine. Mia madre è architetto, quindi ha una dimensione creativa, ma nessuno nella mia famiglia ha mai lavorato nel cinema o nel teatro. Non ci sono stati attori, registi o sceneggiatori tra i miei parenti. Scegliere questa strada ha rappresentato quasi l’inizio di un nuovo capitolo nella storia familiare. Fare quel passo ha richiesto una presa di posizione: riconoscere ciò che mi appassionava davvero e decidere di seguirlo. Non so se sarei riuscita a fare altro. In un certo senso ho anche interrotto una tradizione di scelte più sicure dal punto di vista economico: percorsi orientati alla stabilità e al guadagno, che però spesso comportano anche una certa insoddisfazione”.

Il tema del conflitto interiore ritorna anche nel personaggio di Suor Maria. Lei è pronta a prendere i voti, ha una strada già tracciata e improvvisamente arriva un sentimento che rimette tutto in discussione.

“Sì, è esattamente questo il punto. Suor Maria si trova davanti a una sorta di sliding doors, ma nel suo caso il peso della scelta è ancora maggiore. Non solo ha davanti una strada già tracciata, ma quella strada le ha salvato la vita. È orfana e le suore l’hanno accolta, cresciuta, protetta. Abbandonare quella vita significherebbe quasi tradire chi l’ha salvata. È come se si chiedesse: se lascio tutto questo, dove vado? Che ne sarà di me? A questo si aggiunge un altro livello di conflitto: il timore di essere punita da Dio, dalle suore, dalla società. Si tratta di un conflitto esistenziale molto profondo. Non riguarda soltanto una scelta di vita o di percorso personale, ma l’esistenza stessa. C’è anche il tema della salvezza dell’anima: il pensiero che una determinata scelta possa trasformarti in un’anima perduta. Quando ho interpretato Suor Maria mi sono trovata dentro una situazione emotivamente molto complessa. C’è una scena molto intensa con Madre Assunta in cui Maria viene rimproverata duramente: il messaggio è chiaro, ‘noi ti abbiamo salvata, ti abbiamo cresciuta’. Eppure, il desiderio di amore, di famiglia, di un marito — che nel finale si intravede — è più forte di tutto. Forse avrebbe potuto resistere ancora per un po’, ma prima o poi qualcosa dentro di lei si sarebbe spezzato”.

La parola “empatia” sembra associarsi naturalmente a Suor Maria. Come riesce a mantenere empatia verso le pazienti mentre vive un tormento interiore così intenso?

“È una domanda molto bella. Per interpretarla ho dovuto davvero decostruire l’ego, e non le nascondo che questo processo è stato anche doloroso. Ho una personalità molto forte, molto istintiva, mentre questo personaggio richiedeva una continua sottrazione. Adesso, per esempio, sento quasi il desiderio di interpretare un ruolo completamente diverso: truccata, con i capelli sistemati, magari con un vestito rosso. È una reazione naturale, perché con Suor Maria ho dovuto spogliarmi di moltissimi elementi. In fondo è anche il principio della vita religiosa. Le suore seguono tre voti fondamentali: obbedienza, castità e umiltà. Suor Maria è una persona dotata di una disciplina enorme e di una devozione profondissima. Fino all’arrivo di Olivieri era convinta che quella sarebbe stata la sua vita. Non posso dire che fosse felice perché lavorava sempre in un manicomio ma era serena. Aveva accettato quella strada. L’incontro con Olivieri fa emergere qualcosa che in realtà era già dentro di lei. Per restituirla ho cercato di entrare in contatto con quei principi: l’assenza di rabbia, l’assenza di reattività. Nella vita reale, se qualcuno manca di rispetto, la reazione naturale è difendersi. La rabbia è un’emozione umana. In quel contesto, però, non poteva esserci. Le suore sono figure estremamente vulnerabili. Durante il lavoro sul personaggio mi sono sentita anch’io molto vulnerabile. Paradossalmente, nonostante tutti quegli abiti, mi sentivo nuda. Questa sensazione mi ha permesso di conservare bontà ed empatia anche in un luogo che, di fatto, era una gabbia di follia. Nella serie lo raccontiamo in un certo modo, ma nella realtà i manicomi erano molto più duri. Molto più infernali”.

Se pensiamo anche solo agli anni Sessanta, i manicomi erano davvero luoghi terribili.

“Esatto. E il mio personaggio, tra l’altro, è realmente esistito. Tobino descrive questa figura come una persona molto candida. La sfida più grande è stata proprio questa: entrare in una decostruzione quasi totale dell’ego, quella che permette di essere quasi come un angelo al servizio degli altri. In un luogo dove si vede così tanta disperazione esistono due possibilità: mantenere quella purezza oppure lasciarsi trascinare dentro lo stesso inferno. Durante la preparazione del personaggio avvertivo molto forte questa tensione. Stare in quella condizione di purezza mi spaventava. Mi chiedevo: se qualcuno mi attacca, come mi difendo? Allora scherzavo con le mie amiche che mi dicevano: ‘Tranquilla, ti protegge Dio’. E io me lo dicevo davvero mentre lavoravo sul personaggio. Può sembrare assurdo, ma mi aiutava. Era l’unico modo per restare in quella dimensione di purezza e bontà, in un contesto dove invece era presente molta violenza, anche attraverso il personaggio di Beppe, l’infermiere. Dal punto di vista emotivo è stato un lavoro molto complesso”.

Qual è il peso psicologico di interpretare e restituire sullo schermo una persona che è realmente vissuta?

“A un certo punto ho pensato anche di cercare eventuali tracce di Suor Maria dopo la sua fuga, magari superstiti o testimonianze. Però il tempo a disposizione per la preparazione non era molto e temevo di investire molte energie nella ricerca senza trovare materiale davvero utile per il lavoro sul personaggio. Non so nemmeno se sarebbe stato possibile trovare qualcosa. Lo spero, ma non ne sono certa. Così ho cercato di entrare in contatto con quella che poteva essere la sua anima. Mi sono basata soprattutto su ciò che emerge dal libro e sulle brevi descrizioni di Tobino. Sono descrizioni molto concise, ma estremamente incisive. Per me sono state sufficienti per intuire l’energia e l’atmosfera del personaggio. È stata un’esperienza incredibile, perché era la prima volta che avevo l’onore di interpretare una persona realmente esistita. Non so chi fosse davvero, né quale sia stato il suo destino. Tra l’altro, all’epoca ‘Maria’ era spesso il nome che veniva assegnato quando si prendevano i voti, quindi probabilmente non era neppure il suo nome di nascita. Però, è stata un’opportunità straordinaria. Quella persona è esistita davvero: da qualche parte nell’universo la sua vita ha lasciato una traccia. Ho cercato, in qualche modo, di entrare in sintonia con quella presenza. A volte mi sembrava di riuscirci, altre volte meno. Non posso saperlo con certezza”.

Il titolo della serie è molto affascinante: Le libere donne. Le faccio una domanda forse scontata: quando è stata la prima volta in cui si è sentita una donna libera?

“In realtà mi sono sempre sentita abbastanza libera. Come dicevo prima, ho sempre avuto una forte esuberanza interiore e quindi qualsiasi imposizione, fin da piccola, ho cercato di superarla. Anche a costo di farmi male. E in alcune occasioni è successo davvero. Ho sempre osservato ciò che mi circondava, esplorato, cercato di andare oltre i limiti che incontravo. Non sono mai riuscita a sottostare completamente. Sono sempre stata disciplinata, educata, rispettosa. Però, quando qualcosa mi incuriosiva, sentivo il bisogno di seguirla. Per questo posso dire di essermi sempre sentita libera. Con il tempo, però, questa libertà è diventata sempre più una necessità, sempre più consapevole. Forse, giorno dopo giorno, mi avvicino sempre di più alla mia libertà, o almeno al coraggio di viverla pienamente. Esiste anche un lato ribelle: quando ascolto discorsi che non condivido reagisco. Il rischio, però, è che quella reazione si trasformi in arroganza. L’obiettivo sarebbe riuscire a vivere la libertà con assertività, non con arroganza. Le proprie opinioni restano tali, ma non devono essere imposte agli altri. A volte nasce il bisogno di difendermi, ma il traguardo sarebbe sentirmi libera senza nemmeno dovermi difendere”.

Quando è andata a studiare giovanissima a New York, è stata una scelta di libertà oppure ricerca di sé?

“È nato da una curiosità legata a qualcosa che, in realtà, avevo già intuito dentro di me: volevo fare l’attrice. Questo desiderio era emerso quando ero molto piccola, ma non l’avevo mai preso davvero sul serio. Pensavo: ‘Ma cosa stai dicendo?’. Conducevo una vita completamente diversa e non consideravo quella possibilità realistica. La prima volta che sono andata a New York ero ancora al liceo, per studiare inglese. Dopo la maturità, conseguita con il massimo dei voti, dissi ai miei genitori che avevo una curiosità: mi sarebbe piaciuto frequentare un corso di recitazione. Lo presentavo quasi come un gioco, come un regalo di maturità. In realtà l’inconscio aveva già deciso. Inizialmente avrei dovuto trascorrere tre mesi a Parigi, ma il programma fu annullato e venni mandata per una settimana a New York. Con enorme dispiacere, ovviamente (ride, ndr). Lì ho avuto il primo vero contatto con questo mestiere. Da adolescente avevo frequentato qualche corso, ma in modo molto superficiale. Quella è stata la prima esperienza autentica. E ho pensato: questa attività mi piace davvero. Ricordo anche un forte attacco di panico, perché avevo già programmato di iscrivermi alla LUISS, a giurisprudenza. Quella settimana è stata decisiva. Forse il fatto di essere all’estero mi ha aiutato molto. Ero completamente sradicata dal mio contesto e questo mi ha permesso di capire davvero cosa desiderassi. Se fossi rimasta in Italia probabilmente sarei rimasta più legata all’ambiente familiare. Invece lì ho capito che quella era la mia strada”.

Lei ha una sorella gemella. Il fatto di essere gemelle fa sentire più libere oppure esiste davvero quel legame fortissimo di cui si parla spesso?

“In realtà non ho mai vissuto nessun rapporto come una privazione di libertà. Se percepisco che una persona diventa un limite (che si tratti di un genitore, di un partner o di chiunque altro) entro immediatamente in difficoltà. Non riesco a viverla serenamente. Per questo non considero i rapporti come legami nel senso restrittivo del termine, ma come connessioni. Forse questo modo di vedere nasce anche dalla mia esperienza con l’equitazione. Vado a cavallo da sempre. Se redini e sella diventano strumenti per trattenere o costringere il cavallo, nessuno dei due è felice. Per questo ho sempre cercato di vivere gli strumenti della relazione come modalità per creare connessione, non vincoli. Quando percepisco che un rapporto diventa troppo stretto, provo a modificarne l’equilibrio. Lo stesso vale quando sono io ad avere un attaccamento eccessivo o troppo distante: cerco di riequilibrare. L’obiettivo è la connessione, non un legame che soffoca”.

C’è qualcosa che la recitazione le ha fatto scoprire di sé che non immaginava? E c’è invece un aspetto di questo lavoro che aveva sottovalutato?

“La recitazione mi ha fatto scoprire moltissimi aspetti di me. Così tanti che sarebbe difficile elencarli tutti. L’aspetto più importante, però, è molto semplice: mi ha salvata. Non nel senso che mi abbia consolata o protetta, ma perché mi ha offerto spazio e tempo per esplorarmi. Mi ha permesso di guardare dentro di me e di incontrare anche parti molto difficili: traumi, zone d’ombra, aspetti irrisolti. Attraverso la recitazione ho potuto riconoscerli. Non so se sono riuscita ad accettarli tutti, ma è sicuramente il percorso su cui desidero continuare a camminare. È come un viaggio infinito dentro se stessi. In qualche modo è anche una forma di cura. Ciò che invece non immaginavo è che in questo lavoro esista anche una componente di puro intrattenimento. Quando l’intrattenimento è privo di dimensione artistica per me diventa molto difficile. Ricordo una frase, credo di Harrison Ford, che diceva più o meno questo: quando c’è arte è un dono, quando c’è solo intrattenimento diventa più complicato, quando le due dimensioni convivono è la situazione migliore. Ecco, quando manca l’arte faccio molta fatica. Mi sento quasi senza aria”.

Se dovesse raccontare il suo percorso usando tre parole (determinazione, talento e formazione), quale pesa di più?

“Mi piacerebbe rispondere ‘talento’, ma non posso. Non ho la presunzione di dire che talento ho o se ce l’ho davvero. Quindi direi determinazione. La formazione c’è stata, certo. Ma senza determinazione non sarei riuscita a superare nemmeno il primo ‘no’. Forse la parola che racchiude tutto è forza. Forza, desiderio e passione: è quell’energia che ti spinge avanti”.

Qual è stato il sacrificio più grande che questa forza le ha richiesto?

“All’inizio c’è stato un periodo di grande ossessività. Quando ho capito quanto fosse difficile questo mestiere mi sono ossessionata. Non in modo negativo, ma con una specie di febbre. Mi sono dedicata completamente a questo lavoro. In un certo senso è stato anche fondamentale per il mio percorso interiore. Però questa ossessività mi ha fatto rinunciare a qualcosa. Non alle esperienze, ma ad esempio ai rapporti, alle vacanze, al divertimento. Negli ultimi anni ho capito questa cosa e sto cercando di riequilibrarla. All’inizio però era proprio una febbre. Poi, quando è passata, mi sono accorta che forse avevo esagerato”.

Oggi riesce a capire qual è il confine tra ossessione e ambizione? Premesso che io alla parola ambizione do un’accezione positiva: se ricordiamo l’etimologia, significa girare intorno a se stessi per essere la versione migliore di sé. Non va confusa con l’arrivismo, che è un’altra cosa.

“Intanto è bellissima questa definizione etimologica di ambizione, che non conoscevo, quindi grazie. Sì, purtroppo spesso le parole si mischiano. In realtà l’ambizione è il fuoco. È difficile distinguere il confine tra ambizione e ossessione. All’inizio io stessa facevo fatica: dicevo di essere molto ambiziosa, quando in realtà una parte di me era ossessionata. E questo alla lunga va anche contro l’ambizione. È un po’ come per gli atleti: se ti alleni troppo, vai in burnout e il muscolo non cresce. Secondo me il modo per distinguere le due cose è imparare ad ascoltarsi. Io cerco di ascoltarmi, perché ambizione e ossessione hanno un linguaggio diverso. L’ambizione ti fa stare bene: è un fuoco che hai voglia di far bruciare. Quando invece diventa ossessione, il corpo è stanco. Vuole dormire, vuole fermarsi, vuole una pausa. E te lo dice. Per questo il mio obiettivo adesso è tornare nel corpo e non restare solo nella mente. La mente fa confusione, è proprio fatta così. Se sento che il corpo è caldo e vuole andare avanti, probabilmente è ambizione. Se sento che il corpo non ce la fa più, allora è ossessione. È qualcosa su cui devo lavorare molto, perché da quell’ossessione oggi cerco di allontanarmi”.

Se, in questo processo che potremmo definire in divenire, dovesse raccontarmi l’ultimo gesto di tenerezza che si è concessa, quale sarebbe?

“La mia cagnolina. Si chiama Argentina. In questo momento è qui accanto e la sto accarezzando. Può sembrare una risposta semplice, ma non lo è. Con lei ogni giorno diventa un’occasione per riscoprire la tenerezza, anche quella parte più infantile di me. Mi ha aiutata molto, davvero. Allo stesso tempo sto cercando di dedicare piccoli gesti di tenerezza anche a me stessa. Per esempio abbracciarmi, accarezzarmi. Può sembrare insolito, ma è qualcosa che sto imparando a fare e che mi aiuta molto. In questo modo mi sento anche più libera di offrire affetto agli altri”.

Se, invece, la sua stanza a Roma potesse raccontare qualcosa di lei, quale storia emergerebbe?

“La prima parola che mi viene in mente è ‘viaggio’. Anche se non ho compiuto moltissimi viaggi fisici, mi sento profondamente una viaggiatrice. Non necessariamente nel mondo, ma nell’anima. È un percorso tra gli anfratti delle emozioni, dell’intelletto e anche di dimensioni invisibili. Avverto spesso il richiamo di qualcosa che va oltre. A volte è luce, altre volte è buio. La mia stanza riflette molto questa dimensione spirituale”.

In questa dimensione spirituale rientrano anche i sogni. Quali sono i sogni dell’artista Vittoria?

“Se devo dirlo con grande ambizione, mi piacerebbe molto interpretare un ruolo da protagonista. Soprattutto al cinema, ma anche in una serie. Il protagonista permette di raccontare molto di più di un personaggio, di mostrarne numerosi aspetti della vita e della dimensione interiore. Il lavoro dell’attore rimane lo stesso, ma le possibilità narrative diventano più ampie. Mi piacerebbe interpretare una protagonista molto ricca di sfumature, estrosa, piena di contrasti. Un personaggio quasi opposto a Suor Maria: non costruito per sottrazione, ma per aggiunta. Una figura complessa, stratificata, piena di particolarità. Sento che quella è la direzione verso cui desidero andare. C’è poi un desiderio a cui tengo molto: mi piacerebbe tantissimo recitare in un film in cui si va a cavallo. Vado a cavallo da quando ero bambina, ho partecipato a gare di salto ostacoli e sento di avere una sensibilità particolare con questi animali. In questo senso mi sto quasi ‘candidando’ per un ruolo del genere. Sarebbe davvero una combinazione ideale: ho anche alcune idee di personaggi e di storie. Una serie che mi piacerebbe molto realizzare sarebbe incentrata su un personaggio muto che cavalca, immerso in un universo simbolico legato ai tarocchi. Sarebbe una serie molto ambiziosa, quasi nello stile de Il Trono di Spade, quindi non so quanto sia realizzabile. Però il desiderio esiste”.