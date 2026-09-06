Vittoria leggendaria di Kimi Antonelli al GP di F1 a Monza, Sinner e Laura Pausini 'talismani'

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Kimi Antonelli nella storia: il pilota italiano della Mercedes ha compiuto un’impresa titanica al Gran Premio d’Italia a Monza. Domenica 6 settembre, dopo essere partito dalla diciannovesima posizione, ha vinto davanti al compagno di squadra George Russell e Max Verstappen con la Red Bull. Un successo davanti ai ‘talismani’ Jannik Sinner e Laura Pausini che, a gara conclusa, hanno fatto tappa nel box del campione per congratularsi con lui e per scattare una foto.

Formula 1, GP di Monza: Kimi Antonelli leggendario, mai nessuno come lui

Erano 60 anni che un italiano non trionfava in Formula 1 a Monza. Prima di Kimi Antonelli l’impresa era riuscita nel lontano 1966 a Ludovico Scarfiotti con la Ferrari.

Dal 50esimo giro, Antonelli ha preso il comando procedendo spedito verso la storia. Dopo aver tagliato il traguardo, si è commosso: “Mi sembra un sogno, è pazzesco”. In radio interviene la sorella Maggie: “Una gioia Kimi, what a drive”.

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Lacrime anche sul podio per il fuoriclasse italiano, che ha pianto, travolto dalle emozioni, dopo aver ascoltato l’inno di Mameli. Il pubblico è stato tutto dalla sua parte, tributandogli un’ovazione.

La gara del 20enne bolognese è stata leggendaria. Con ben ventisei sorpassi, Kimi ha scritto un’altra incredibile pagina della sua strepitosa stagione 2026. Nessuno era mai riuscito in un’impresa simile all’Autodromo Nazionale di Monza.

Antonelli è sempre più saldamente in testa al Mondiale. Comanda la classifica con 66 lunghezze di differenza rispetto al compagno di squadra George Russell.

Il commento a caldo

“Non so cosa ho fatto, non avrei mai pensato andasse così. È stato il giorno più bello della mia vita, anche meglio del mio primo podio e della prima vittoria. Sto ancora cercando di realizzare, avevo detto che vincere era un sogno e oggi sono riuscito a realizzarlo”, ha commentato a caldo il pilota italiano.

“Mancano ancora tante gare e dobbiamo tenere giù la testa, ma intanto mi godo questo 1° posto. Sono felicissimo, senza il team Mercedes e la mia famiglia non ce l’avrei mai fatta”, ha concluso.

Antonelli festeggiato da Laura Pausini e Jannik Sinner

A seguire l’impresa di Kimi c’erano anche due ‘talismani’: la cantante Laura Pausini e Jannik Sinner, grande amico del pilota. L’artista e il numero uno del tennis, a gara conclusa, hanno fatto tappa nel box di Antonelli, congratulandosi con lui, con tanto di foto social pubblicata da Pausini.

Gli altri vip avvistati a Monza

A seguire il Gran Premio di Monza ci sono stati numerosi vip, oltre ai già citati Sinner e Pausini, si sono visti all’autodromo Federica Brignone, John Elkann, Benedetto Vigna, Marco Bezzecchi e Ghali.

E ancora, ecco Matteo Berrettini, Alessandro Borghese, Giorgio Chiellini, Alberto Tomba e Valentino Rossi. Tutti da oggi potranno dire: “Io, quel 6 settembre 20226, ero a Monza e ho visto una gara leggendaria”.