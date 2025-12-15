Vittoria Licari vince a Chi vuol essere milionario, 5^ concorrente di sempre: il video dell'ultima risposta

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Vittoria Licari vince Chi vuol essere milionario e quindi un milione di euro grazie a una domanda sulla letteratura. Riesce a dare la risposta sulla prima riga di un romanzo di Gabriel García Márquez, il pluripremiato Cent’anni di solitudine. Vittoria non tentenna e la scalata sicura al milione la porta a dare la risposta in tempo record: 3 minuti, il tempo di leggere la domanda. La donna userà i soldi per aiutare la famiglia, le persone che conosce e per fare il giro del mondo in nave.

Vittoria Licari vince Chi vuol essere milionario

Vittoria Licari, di Milano, è stata la quinta vincitrice di Chi vuol essere milionario. Diplomata al conservatorio, è sposata da 35 anni con un dirigente della Rai. Tina è l’aiuto da casa, anche lei esperta di musica e di cucina.

Licari mette il paracadute a 300mila euro. Da lì parte la scalata al milione. La prima domanda è: “Se di fronte a una bellissima opera d’arte provi un malessere diffuso, accompagnato da confusione e tachicardia, molto probabilmente sei vittima della sindrome di…”.

ANSA Il secondo vincitore del milione in Italia, Davide Pavesi

La risposta, tra A. Stendhal, B. Baudelaire, C. Joyce e D. Bukowski, era proprio Stendhal. Di fronte alle grandi opere di bellezza, Stendhal rimaneva commosso e confuso fino a sentirsi svenire. Da qui lo stato d’animo di fronte alla bellezza.

Quando ha usato gli aiuti

La concorrente ha usato il primo aiuto, il 50 e 50, per la domanda da 70mila euro. Si trattava della seguente: “In che nazione si trova il punto più a Ovest dell’Europa continentale?”. Le risposte erano: A. Norvegia; B. Francia; C. Portogallo; D. Spagna. La risposta corretta era il Portogallo.

In seguito ha usato il cambio di domanda di fronte al quesito: “Quale fu il varietà televisivo che lanciò i promettenti Carlo Verdone, La Smorfia, i Giancattivi e i Gatti di Vicolo Miracoli?”. Passa quindi alla domanda: “‘Scrivere è viaggiare senza la seccatura dei bagagli’. A chi è attribuita questa frase?”.

Chiede l’aiuto della sua amica Tina. La risposta corretta era Emilio Salgari.

La domanda da 1 milione di euro

Una partita con qualche scossone, ma sicuramente pulita, quella di Vittoria Licari, che arriva all’ultima domanda da 1 milione di euro senza più aiuti. La domanda era: ““Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione…”. Quale romanzo inizia così?”. Le risposte potevano essere: A. Cent’anni di solitudine; B. La peste; C. Il Dottor Živago; D. Delitto e castigo.

Vittoria dice: “Non voglio farti perdere troppo tempo” e punta tutto sulla A. Gerry Scotti ribatte che è la prima volta nella sua carriera che una concorrente gli dà una risposta da un milione di euro in tre minuti: “La donna più veloce a vincere un milione senza fare l’idraulico».

La risposta corretta è proprio Cent’anni di solitudine. Vittoria ha come prima reazione quella di dire: “No!”.

La consegna del premio

Gerry Scotti chiama Vittoria Licari per annunciarle la vittoria non solo della puntata, ma di un milione di euro. “Ma quando mai?”, dice la pensionata.

“Sarà uno dei ricordi più belli che conserverai”, dice il conduttore, consegnando alla vincitrice anche una copia del gioco da tavolo. “Ci giocherò con i nipoti”, aggiunge. “È stata una serata divertente”.