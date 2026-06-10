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Un uomo di circa 50 anni è stato deferito all’Autorità giudiziaria dopo un controllo effettuato dalla Polizia Stradale alle porte del centro abitato di Vittoria (Ragusa). L’uomo è stato fermato durante un servizio di vigilanza stradale notturno e accusato di guida senza patente e porto abusivo di armi.

Guida senza patente: la scoperta degli agenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi il personale della Polizia Stradale ha intensificato i servizi di vigilanza nelle ore notturne nei pressi del centro abitato di Vittoria. Durante uno di questi controlli, gli agenti hanno fermato un’autovettura con alla guida un cittadino italiano di circa 50 anni.

Nel corso delle verifiche, è emerso che il conducente era sprovvisto di patente di guida, poiché il documento gli era già stato revocato dalla Prefettura in passato. La situazione ha subito destato l’attenzione degli operatori, che hanno deciso di approfondire il controllo.

Pistola giocattolo senza tappo rosso e mannaia nascosta

Durante la perquisizione, gli agenti hanno scoperto che l’uomo portava alla cintura, nascosta sotto il giubbotto, una pistola giocattolo. L’arma era dotata di caricatore alimentato con munizioni a salve e risultava priva del tappo rosso obbligatorio, sostituito con un tovagliolo di colore rosso. L’ispezione del veicolo ha inoltre portato al rinvenimento di una mannaia da cucina con una lama lunga 17.5 cm.

Alla luce di quanto accertato, il cinquantenne – già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali specifici – è stato denunciato all’Autorità giudiziaria competente. Le accuse a suo carico sono guida senza patente e porto abusivo di armi. Si precisa che, come previsto dalla legge, la presunzione di innocenza vale fino a eventuale condanna definitiva.

IPA