Vittorio Brumotti, “Maradona mi disse che la droga è una m**da”: così iniziò la lotta allo spaccio

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Ospite di Nunzia De Girolamo nella trasmissione Ciao maschio, Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la Notizia e campione di bike trial, racconta dell’affetto che lo legò a Diego Armando Maradona e che lo spinse a iniziare la propria lotta contro lo spaccio. Al campione di calcio, Brumotti regalò anche una bicicletta.

Vittorio Brumotti, il legame con Maradona

Vittorio Brumotti conobbe Diego Armando Maradona quasi per caso, dopo aver scalato la Burj Khalifa di Dubai, uno dei grattacieli più alti del mondo.

A Ciao Maschio, Brumotti racconta di un rapporto di grande intimità: “Andavo a casa sua, cucinavo con lui, gli ho regalato una bicicletta”.

ANSA

“La prima cosa che mi ha chiesto è stata il prezzo. – ricorda sul regalo al campione – Io gli ho risposto ‘ma sono io il ligure, cos’è che mi chiedi il prezzo?’”.

L’inviato di Striscia la Notizia rivela di avere un video in cui Maradona afferma che “la droga è una m**da” e che “la droga l’ha rovinato”.

“Maradona l’ho proprio frequentato nel momento in cui cercava di redimersi” così si conclude il ricordo del Pibe de Oro.

La lotta contro lo spaccio

Furono proprio le parole di Maradona a spingerlo ad avviare la propria battaglia contro la droga perché, sapere che Maradona ne parlasse come qualcosa capace di rovinare tante persone, per lui ebbe “un peso enorme”.

La sua è stata una battaglia insolita, in cui faceva anche “un po’ il deficiente. Con le relative conseguenze” ammette nell’intervista con Nunzia De Girolamo.

Eppure, afferma, “funzionava. Qualcuno si affacciava, oltre che insultarmi, si ribellava”.

E a uno dei più noti tra gli inviati di Striscia, questo bastava. L’obiettivo era riuscire, con qualsiasi mezzo, a “fare una rivoluzione all’interno di queste periferie difficili, difficilissime”.

La passione per la bicicletta

Nel corso della partecipazione a Ciao maschio, Vittorio Brumotti ripercorre la propria adolescenza e il primo, più intenso, ricordo.

Ciò che gli è rimasto impresso di quegli anni è il desiderio di una bicicletta da trial e i sacrifici compiuti dai genitori per comprargliela.

Da allora “mi sono promesso di trasformare la mia passione in una professione. Presto fatto è diventato un lavoro”.

E quando lo sport non è più bastato, perché “era molto importante dialogare con le persone”, è arrivato il lavoro a Striscia.

Cosa fa oggi Brumotti

Dopo lo stop a Striscia la Notizia imposto dai vertici Mediaset, Vittorio Brumotti, a partire dall’estate 2025, è passato a lavorare in Rai.

L’ex inviato dello show satirico di Antonio Ricci è stato presentatore, assieme a Monica Caradonna, della trasmissione vacanziera Camper in Viaggio Comedy.

Prosegue la sua carriera da sportivo che lo ha portato, nel 2012, a entrare nel Guinness World Record per aver risalito la Burj Khalifa in 2 ore e 20 minuti.