Vittorio Feltri attacca Fabrizio Corona dopo le accuse ad Alfonso Signorini, "vive di allusioni e fango"

Anche Vittorio Feltri è intervenuto pubblicamente sul caso che vede protagonisti Fabrizio Corona e Alfonso Signorini e che sta tenendo banco in Italia negli ultimi giorni dell’anno. Il direttore editoriale de Il Giornale ha preso le difese del conduttore del Grande Fratello, criticando duramente il volto di Falsissimo, che secondo lui vivrebbe “di allusioni e fango”.

L’attacco di Vittorio Feltri a Fabrizio Corona

Vittorio Feltri, in un articolo su Il Giornale dall’eloquente titolo “L’avvoltoio deve smetterla di averla vinta“, ha sferrato un duro attacco a Fabrizio Corona, che secondo lui “da anni fa professione di rivelatore dell’intimità altrui” e “vive di allusioni, di fango, di sospetti lanciati come esche”.

Il direttore editoriale del quotidiano fondato da Indro Montanelli ha ricordato di aver difeso in passato l’ex “Re dei Paparazzi”, quando “fu sbattuto in galera con una severità che giudicai inusitata”. Feltri, però, ha anche tenuto a precisare che, nella vicenda Signorini, “l’unico indagato è Corona, non Signorini, non Mediaset, non il Grande Fratello”.

ANSA

Lo storico conduttore del Grande Fratello Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset dopo le accuse lanciate contro di lui da Fabrizio Corona nel suo show Falsissimo.

Vittorio Feltri difende Alfonso Signorini

Nel suo editoriale, Vittorio Feltri ha definito la scelta di Alfonso Signorini di togliersi dai social network e di autosospendersi da Mediaset una decisione che “non nasce da un’ammissione di colpa, ma dal rifiuto di partecipare a questo banchetto”.

Difendere Signorini, secondo il direttore editoriale de Il Giornale, significa “difendere un principio elementare” e, cioè, che “non si può essere in balia di chi usa la notorietà come un randello, contando sul fatto che il sospetto faccia più rumore della smentita”.

La critica di Vittorio Feltri al mondo del giornalismo

Vittorio Feltri non ha criticato solo Fabrizio Corona: “Il problema non è solo lui”, ha scritto, riferendosi all’informazione in Italia.

Il suo appello: “Smettiamola di comportarci come avvoltoi di seconda mano che si nutrono degli avanzi dell’avvoltoio capo. L’informazione non è una discarica”.

La chiosa finale di Feltri: “Difendere Signorini oggi non è un atto di amicizia o di corporazione. È un atto di igiene civile“.