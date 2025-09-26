Vittorio Feltri attacca la Global Sumud Flotilla: "Non possono fare i bulli nei mari che non sono nostri"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

La Global Sumud Flotilla, il gruppo di imbarcazioni diretto a Gaza per portare aiuti umanitari ai civili, è sotto attacco. Colpiti da droni, i volontari a bordo chiedono il sostegno dei governi occidentali. Un’azione che è descritta come a dir poco sconsiderata da Vittorio Feltri. Ospite di un noto talk show televisivo, il direttore de Il Giornale ha definito quello che sta accadendo nel mare aperto tra la Grecia e la Palestina un "casino inutile, totalmente inutile".

La critica di Vittorio Feltri

Nella serata di giovedì 25 settembre, Vittorio Feltri è stato ospite di Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento serale di Rete 4.

Ospite del conduttore Paolo Del Debbio il direttore de Il Giornale ha commentato la missione della Global Sumud Flotilla.

Le parole del giornalista sono state dure: "La Flotilla potrebbe avere un sinonimo, cioè casino".

L’operato dei volontari diretti a Gaza per portare soccorso umanitario ai civili è definito da Feltri un "casino inutile, totalmente inutile".

"Non si può andare a fare i bulli nei mari che non sono di casa nostra. – aggiunge – Protestare in che senso? Con quali risultati, con quali obiettivi?".

L’attacco alle manifestazioni in Italia

Nel corso del suo lungo intervento a Dritto e Rovescio, il fondatore di Libero si occupa anche di cronaca nazionale.

Parla, in particolare, delle manifestazioni che, il lunedì precedente, si sono svolte in tutta Italia contro il genocidio in corso in Palestina.

Più che sui cittadini in corteo, Feltri si concentra sui pochi facinorosi infiltratisi alle altrimenti pacifiche proteste.

"Andare in piazza per combinare dei disastri, per bloccare la città, significa solo puntare al caos e noi del caos non abbiamo bisogno" afferma.

Il direttore si dichiara "esattamente contrario a tutte queste manifestazioni idiote che si svolgono nelle piazze, nelle stazioni, con violenze anche che non sono comprensibili né giustificabili".

Cosa succede alla Global Sumud Flotilla

Dopo il lancio di un primo drone incendiario nella notte tra l’8 e il 9 settembre, la Global Sumud Flotilla è stata attaccata una seconda volta.

Il 23 settembre 14 navi della flotta sono state prese di mira da droni e lanci di sostanze urticanti, di cui 3 in modo grave.

A seguito di tali episodi, alle imbarcazioni occidentali è stato chiesto di cambiare rotta, evitando così di violare il blocco navale di Israele attorno alla Striscia.

Il Patriarcato Latino di Gerusalemme si è offerto di ricevere e trasportare gli aiuti umanitari a Gaza, ma l’equipaggio attualmente si rifiuta categoricamente di deviare la propria rotta.

