Vittorio Feltri contro Sigfrido Ranucci sul caso Report: "Non è tagliato per questo lavoro"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Vittorio Feltri ha attaccato duramente Sigfrido Ranucci tornando sul caso Report. Il direttore del Giornale ha sostenuto che il collega non sia tagliato per il mestiere e che la Rai avrebbe sbagliato non soltanto a rimuoverlo dalla conduzione, ma ad assumerlo. Le dichiarazioni sono arrivate durante un evento milanese dedicato ai giovani comunicatori.

Vittorio Feltri contro Sigfrido Ranucci, cosa ha detto

Come riporta l’Adnkronos, l’82enne è stato premiato giovedì sera nel corso della nona edizione del Premio Giovani Comunicatori Icch.

Nel suo intervento ha detto che il conduttore farebbe meglio a cambiare mestiere, aggiungendo che a suo giudizio “è più portato allo sputtanamento che al racconto della realtà”.

Secondo il giornalista il pubblico sarebbe in grado di giudicare meglio di lui.

Una clip dell’intervento è stata poi diffusa sui social ed è rimbalzata rapidamente nel dibattito sul servizio pubblico.

Le critiche al metodo di Report e alla scelta della Rai

Feltri ha spiegato che non avrebbe mai accettato di dirigere un programma che a suo avviso fonda il proprio lavoro sullo screditare le persone.

Il direttore ha rivendicato un approccio diverso, quello di ascoltare entrambe le posizioni quando esistono opinioni contrapposte, prima di esprimere un giudizio.

Alla domanda del direttore dell’Adnkronos Davide Desario su un eventuale errore della Rai nell’allontanare il conduttore dalla trasmissione, la risposta è stata netta.

L’azienda avrebbe sbagliato, ha detto, ma a monte, perché secondo lui non avrebbe proprio dovuto assumerlo.

Il caso Report e la posizione di Ranucci

Ranucci è stato rimosso dalla guida della trasmissione alla fine di agosto, dopo settimane di tensioni fra la redazione e i vertici aziendali.

Al suo posto sono stati nominati Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi, con la nuova stagione attesa in onda dall’8 novembre.

Ranucci ha commentato quella scelta dicendosi favorevole al nome della collega e spiegando di lasciare il programma in buone mani.

Nel suo intervento aveva però anche polemizzato con l’azienda, sostenendo che se fosse stato lui a suggerire quel nome probabilmente la Rai non lo avrebbe accolto.

Il giornalista ha guidato “Report” dal 2017, raccogliendo l’eredità di Milena Gabanelli, e resta al centro di un confronto acceso sul ruolo dell’inchiesta televisiva nel servizio pubblico.