Vittorio Feltri dovrà pagare 20 mila euro per la frase sugli immigrati a La Zanzara: "Gli sparerei in bocca"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Vittorio Feltri dovrà pagare un risarcimento di 20mila euro per la frase detta a La Zanzara sugli immigrati: “Gli sparerei in bocca”. Il giudice del Tribunale civile di Torino, a seguito di un procedimento iniziato dall’Asgi (Associazione studi giuridici sull’immigrazione), ha condannato il giornalista. Il direttore del Giornale, ricontattato qualche giorno dopo dalla trasmissione radiofonica, non si era voluto scusare.

Cosa aveva detto Vittorio Feltri a La Zanzara

Il 28 novembre 2024, ospite nel programma radiofonico La Zanzara di Giuseppe Cruciani e David Parenzo, Vittorio Feltri aveva detto: “Già non amo i musulmani… ma io gli sparerei in bocca“.

La frase era stata pronunciata a quattro giorni dalla morte di Ramy Elgamal, rimasto ucciso in un inseguimento con i carabinieri a Milano.

ANSA

Il giornalista Vittorio Feltri

Il giudice del Tribunale civile di Torino ha condannato Feltri a pagare un risarcimento di 20mila euro, per il “carattere discriminatorio” delle sue affermazioni.

La sentenza ha condannato l’82enne anche a rifondere quasi 3.400 euro di spese legali all’Asgi.

Assistito dalle avvocate Valentina Ramella e Carlotta Nannini, Feltri si era difeso sostenendo lo “stile provocatorio, satirico e privo di filtri del format radiofonico” di Radio24 e la successiva pubblicazione di un “articolo di rettifica” su Il Giornale il 2 dicembre avrebbero dimostrato “la totale assenza di intento offensivo o discriminatorio”.

Per il Tribunale le frasi non risultano pronunciate “in tono ironico”, non suscitano alcun “sorriso amaro che la satira dovrebbe provocare” bensì “dileggio o disprezzo” che secondo la giurisprudenza di Cassazione (anche per la satira) rappresenta “un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore“.

Il commento di Vittorio Feltri

“Venerdì alle 10.30 avrò l’audizione con l’Ordine Nazionale dei giornalisti, ma in sessant’anni di carriera non mi è mai capitata una cosa del genere. È talmente evidente che si trattasse di humour… magari un humour infelice, ma pur sempre uno scherzo”, ha commentato Feltri dopo aver saputo della decisione del giudice.

“Ho detto sparerei, al condizionale che non è certo una dimostrazione d’intenti, allora se dicessi che bello questo bambino, me lo mangerei cosa potrebbero farmi?!”, ha aggiunto, come riporta il Giornale.

“Mi sono già scusato, ma non erano le scuse che volevano”, ha commentato Feltri. “Non è per i ventimila euro, tanto quelli li ho. È più per il principio – ha affermato – oddio e anche per la fine a dire la verità. Che me li chiedano per una cazzata simile lo trovo assurdo e volevano anche sospendermi per quattro mesi…”.

La nota dell’Asgi

Asgi ha pubblicato una nota in cui spiega che “con il sostegno di numerose associazioni anch’esse intervenute in giudizio (ARCI, Lunaria, Cambio Passo, La Casa del Mondo-Adjebadia) ha convenuto il dott. Feltri avanti il Tribunale civile di Torino ritenendo che le denigratorie espressioni pronunciate in tale occasione dal giornalista configurassero una molestia discriminatoria per ragioni di nazionalità, etnia e religione”.

Per la stessa vicenda Radio24, produttore della trasmissione, era già stata oggetto di sanzione da parte di AGCOM per 150.000 euro.

“Il Tribunale ha pienamente accolto la domanda, accertando l’intervenuta discriminazione e condannando Vittorio Feltri a risarcire ASGI, quale principale associazione ricorrente, con la somma di euro 20.000 e a pubblicare la sentenza sul Corriere della Sera.

Il Giudice ha escluso che il carattere ‘satirico’ della trasmissione possa legittimare le affermazioni, trattandosi di espressioni che suscitano comunque solo ‘dileggio e disprezzo‘ nei confronti di ‘categorie deboli, oggetto di discriminazione, razzismo, sessismo etc.’ e, nel liquidare il danno, ha anche considerato l’evidente piena consapevolezza del dichiarante”.

“La sentenza conferma – come altre emesse in casi analoghi – che la libertà di espressione spesso usata come giustificazione di comportamenti e linguaggi denigratori e lesivi della dignità delle persone ha invece precisi limiti che devono essere rispettati” hanno affermato le associazioni che hanno promosso il giudizio.

“Confidiamo che non sia più necessario in futuro ricorrere alla sanzione per ‘disarmare le parole‘ (secondo il recente invito del presidente Mattarella) e per sancire quei limiti del linguaggio che dovrebbero essere patrimonio di qualunque persona ragionevole che abbia a cuore il futuro di una società coesa”, ha concluso Ascgi nella nota.

La sanzione a Radio24 e le mancate scuse di Feltri

Ad aprile 2025 il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, aveva già sanzionato la società Il Sole 24 Ore S.p.a. per 150.000 euro per la violazione dell’art. 30 del Testo Unico dei Servizi di Media audiovisivi e del Regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona, in relazione a quanto accaduto nella puntata del 28 novembre 2024 del programma radiofonico “La Zanzara”, di Radio24 – ilSole24or.

Si trattava appunto della puntata in cui Vittorio Feltri pronunciò le frasi: “i musulmani, ma io gli sparerei in bocca” e “io non mi vergogno affatto di considerare i musulmani delle razze inferiori“.

Secondo l’Autorità, tali affermazioni sono state ritenute suscettibili di diffondere, propagandare o istigare l’odio e la discriminazione nei confronti di un gruppo di persone, in palese contrasto con l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Nella puntata del 3 dicembre 2024, Cruciani e Parenzo avevano chiamato al telefono Feltri, sempre nel corso della trasmissione “La Zanzara” per chiedergli di scusarsi per quanto detto sugli immigrati qualche giorno prima.

“Ma io non mi scuso per niente – aveva risposto il giornalista – ho usato il condizionale, chi sa l’italiano, sa che è ipotetico”.