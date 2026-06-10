Vittorio Feltri e l'aneddoto su Oriana Fallaci dopo la morte, "mi fece riavere bicchiere e cucchiaino"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Vittorio Feltri ha rivelato un aneddoto sulla morte di Oriana Fallaci. La giornalista e scrittrice ha vissuto nella casa dell’attuale direttore editoriale de Il Giornale prima di tornare a Firenze per morire. Feltri ha raccontato che Oriana Fallaci, dopo la morte, gli fece riavere un bicchiere e un cucchiaino che lui le aveva dato in precedenza per prendere alcune medicine.

Il rapporto tra Vittorio Feltri e Oriana Fallaci

Vittorio Feltri ha parlato del suo rapporto con Oriana Fallaci nel corso di un’intervista concessa al Corriere della Sera, svelando alcuni aneddoti. Oriana Fallaci trascorse alcuni giorni a Milano ospite di Vittorio Feltri prima di tornare a Firenze per morire.

Il racconto: “Era giugno del 2006. Mi disse che aveva delle faccende da sbrigare a Milano, ma di non volersi mostrare fragile. Mi offrii di ospitarla nella mia casa in piazza Duse, dove rimase per qualche giorno. Per non disturbarla, io stavo in mansarda. Aveva sempre il suo bel carattere, fumava di continuo e spegneva le sigarette sul divano, cosa che mi faceva imbufalire“.

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L’aneddoto di Feltri su Oriana Fallaci, il bicchiere e il cucchiaino

Vittorio Feltri ha confidato che, poi, Oriana Fallaci decise di tornare a Firenze perché “voleva morire lì”.

Sul viaggio di ritorno ha raccontato: “Prima di partire mi chiese un bicchiere e un cucchiaino per prendere le medicine durante il viaggio. E qui devo raccontare una cosa che ancora mi commuove”.

Feltri ha ricordato: “Ho il rammarico di non averle parlato prima che morisse. Mi aveva cercato, ma ero all’ospedale e non potei richiamarla. Dopo la sua morte, incontrai monsignor Fisichella che mi diede un pacchetto: ‘Oriana mi ha chiesto di darglielo’. Lo aprii e dentro c’erano il bicchiere e il cucchiaino”.

Il regalo di Oriana Fallaci a Feltri che lui conserva ancora

Nel corso dell’intervista, Vittorio Feltri ha ricordato anche un regalo che gli fece Oriana Fallaci e che lui conserva ancora oggi.

Le sue parole: “Mi aveva convocato in un ristorante di piazza Cavour. Arrivai con tre minuti di ritardo e lei era già seduta, con questo pacco gigantesco accanto. Lo scartai perplesso e trovai una pelliccia di visone da uomo. Mi disse: ‘È l’ultima moda a New York’. Naturalmente non la indossai mai, ma la conservo ancora”.