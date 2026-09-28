Vittorio Feltri risponde a chi lo attacca, "mi accusano di provocare, ma dico ciò che la gente pensa davvero"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Vittorio Feltri, ospite di Luca Casadei al podcast One More Time, si è raccontato a ruota libera, parlando della sua carriera e della sua vita privata, ripercorrendo le tappe salienti della sua esistenza. Ha anche replicato a chi lo accusa di provocare e di usare termini poco eleganti, affermando di dire semplicemente ciò che la maggior parte della gente pensa.

Vittorio Feltri su “Bastard* islamici”: “Io titolista divisivo? No, la pensano tutti così”

“Tu sei sempre stato un titolista molto provocatorio. Credo che tu abbia venduto tanto perché sei stato brutale”, ha osservato Luca Casadei nel corso dell’intervista. Feltri ha risposto per le rime.

“Questa – ha dichiarato il giornalista bergamasco – è una cosa che accetto perché la dici tu e siamo a casa tua, se fossimo a casa mia ti manderei a fare in cul*. Perché non riconosco questa cosa. Quando tu racconti un fatto e lo racconti con un linguaggio aderente alla realtà, non fai nulla di scorretto. Fai soltanto il tuo lavoro, come Dio comanda e come comanda il cliente che ti acquista. Altrimenti ti manda a fare in… te lo lascio immaginare”.

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Casadei ha poi ricordato il titolo “Bastard* islamici” pubblicato da Feltri in prima pagina sul quotidiano Libero nel 2015. “Dici che è un titolo di rottura e divisivo? Non tanto divisivo perché la pensano tutti così. Chiaro che non è elegante dire una cosa del genere, ma lo rivendico quel titolo”.

La morte della prima moglie e l’incontro con Enoe Bonfanti

Feltri ha poi parlato della morte della sua prima moglie, deceduta dopo aver dato alla luce due gemelle. “È stato un parto eclampsico, che è mortale. E lì una signorina che lavorava nel reparto è arrivata con due fagotti. Io ho chiesto quale fosse il mio fagottino e lei mi rispose: ‘tutte e due’. Allora lì ho rischiato lo svenimento”, ha ricordato il giornalista.

“Dopo poche ore – ha aggiunto – ho appreso che era morta mia moglie e questo mi ha posto un interrogativo: ‘Adesso come cazz* faccio?’ E il problema l’ho risolto perché le ho appoggiate in un brefotrofio nel quale io lavoravo, avendo vinto un concorso, dove le hanno tenute benissimo per quasi un anno”.

E proprio in quell’istituto incontrò Enoe Bonfanti, la giovane maestra che poi sarebbe diventata sua moglie, scomparsa lo scorso luglio a 88 anni: “Vorrei farle un ringraziamento particolare: mi ha tolto dal dramma quando rimasi con due figli senza moglie. Ha sempre lavorato, si è sempre comportata bene, e quindi io ho per lei molta gratitudine e lo sottolineo. E la gratitudine è affine all’amore”.

Dal matrimonio con Bonfanti Feltri ha avuto altri due figli. Un altro lo ha adottato: “Era un ragazzino che non aveva più la mamma, non aveva il padre, ho appreso della sua vicenda, pertanto ho agito di conseguenza. Lui doveva vivere in un orfanotrofio”.

“Non ho mai detto ai miei figli che li amo, è un verbo che cerco di non usare. Amare è un verbo che non mi piace. Non usavo un sinonimo, non c’era bisogno di dirlo, lo leggevano nel comportamento. Io non ho mai dato uno schiaffo a un mio figlio”, ha chiosato.

Feltri: “Ho iniziato a lavorare a 13 anni”

Per quanto riguarda la sua vita lavorativa, ha raccontato che ha iniziato a lavorare a 13 anni: “Facevo il fattorino. Portavo i pacchi dal negozio a casa dei clienti. Poi, prima di diventare giornalista, ho fatto il commesso in un negozio e sono diventato vetrinista. Oggi sono presidente europeo dei vetrinisti”.

E ancora: “Mi sono laureato in Scienze Politiche, dopo che già lavoravo. Ho fatto l’università a Roma, mi sono finanziato gli studi con il mio lavoro”.

“Perché lavoro ancora? Perché il mio lavoro mi dà soddisfazione e mi piace. E poi guadagnare soldi non mi ha mai fatto schifo. Ne ho sempre guadagnati e tanti, senza dovermi giustificare per le spese che facevo”, ha concluso con orgoglio.