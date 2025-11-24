Vittorio Feltri si commuove in tv parlando di Ornella Vanoni, la confessione tra le lacrime: "La amavo"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Tra i tantissimi che hanno reso pubblicamente omaggio a Ornella Vanoni, recentemente scomparsa, c’è anche Vittorio Feltri, che parlando della cantante in televisione si è commosso. Tra le lacrime, il giornalista ha confessato a Mara Venier: “La amavo”. La conduttrice di Domenica In ha prontamente replicato: “L’amavamo tutti”.

Vittorio Feltri e l’amore per Ornella Vanoni

In collegamento con Mara Venier nella puntata di Domenica In del 23 novembre, Vittorio Feltri ha rivelato tra le lacrime di amare Ornella Vanoni. “Io l’amavo“, ha detto visibilmente commosso. “L’amavamo tutti” è stata la replica della conduttrice.

Il giornalista ha aggiunto in un altro passaggio: “Era spiritosissima, andavamo tanto d’accordo“.

La scommessa tra Vittorio Feltri e Ornella Vanoni

Vittorio Feltri ha rivelato che lui e Ornella Vanoni avevano fatto una scommessa sui loro decessi: “Io dicevo che sarei morto prima di lei, lei diceva il contrario. Mi ha fregato anche questa volta“.

Un altro aneddoto del giornalista sull’amica scomparsa: “Una sera l’avevo invitata in un noto ristorante, ‘Il Baretto’, di Milano. Lei è arrivato con qualche minuto di ritardo. Avevo raccomandato al proprietario del locale di mettere un suo disco in riproduzione per il suo ingresso, lei è entrata ed è partita ‘L’appuntamento'”. Io le ho chiesto se le avesse fatto piacere e lei ha risposto: ‘Mi state rompendo i co*lioni da trent’anni con questa canzone che io odio!”.

Ancora Feltri: “Andavo a cena da lei, lei alla fine mi offriva le canne. Io non sono abituato a fumarle, a me bastano le sigarette. E lei mi dava del cretino. Alla fine è successa una cosa strana: dopo una canna lei ha vomitato. Io allora le ho chiesto chi dei due fosse più cretino e lei ha risposto ‘Siamo cretini tutti e due‘”.

L’ultimo incontro tra Vittorio Feltri e Ornella Vanoni

Vittorio Feltri ha rivelato di aver incontrato Ornella Vanoni “non più di un mese fa“.

Il giornalista ha ricordato: “D’inverno lei si muoveva di meno perché aveva paura di ammalarsi, in primavera e in estate ci vedevamo più spesso. Era una cantante straordinaria, non lo sapeva nemmeno lei quanto fosse brava. Io glielo dicevo, ma lei si scocciava dei complimenti”.