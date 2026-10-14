Vittorio Sgarbi ancora ricoverato al Gemelli, la compagna Sabrina Colle dice che "parla con un filo di voce"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Vittorio Sgarbi resta ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma, dove è arrivato il 30 settembre per una grave insufficienza respiratoria. Le ultime notizie le ha date la compagna Sabrina Colle, che in un servizio della Vita in diretta su Rai1 ha descritto il critico d’arte come stabile ma capace di reagire, raccontando che ora riesce a parlare “con un filo di voce”.

Vittorio Sgarbi ricoverato, le parole di Sabrina Colle

Come mostra il servizio della Vita in diretta andato in onda il 13 ottobre, la sintesi di Colle sulle condizioni del compagno è “stabile ma reagisce”.

Sono parole che arrivano dopo quasi 2 settimane di ricovero, in cui le informazioni sulla salute di Sgarbi sono state spesso contrastanti.

Già il 4 ottobre, in un racconto affidato a Il Giornale, Colle aveva parlato di “uno dei momenti più difficili” della sua vita, ricostruendo le ore precedenti al ricovero: il giorno prima stava bene, al risveglio non respirava più in modo normale.

Il 12 ottobre lei ed Elisabetta Sgarbi, sorella del critico, hanno diffuso una nota congiunta contro “un continuo rilancio di notizie false”, chiedendo ai media di attenersi ai bollettini ufficiali dell’ospedale.

Sgarbi ricoverato al Gemelli, l’ultimo bollettino e la tracheostomia

L’ultimo aggiornamento del Gemelli, firmato dal professor Massimo Antonelli, è stato diffuso la sera del 9 ottobre.

Secondo Adnkronos, le condizioni di Sgarbi “si mantengono stabili” e il quadro polmonare è in miglioramento.

Nonostante questo, il critico non riesce ancora a fare a meno del supporto ventilatorio, e per questo i medici lo hanno sottoposto a una tracheostomia percutanea.

Il 5 ottobre, secondo Adnkronos Salute, era stabile e vigile: una parola, quest’ultima, che nel bollettino successivo non compariva più.

Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina e le tensioni con Sabrina Colle

Attorno al ricovero si è riaccesa anche la frattura familiare, con la figlia Evelina su posizioni opposte a quelle della compagna e della sorella del critico.

Intervistata a Verissimo, Evelina ha detto: “Papà è stabile, ma non sta bene”.

Ha raccontato anche di aver incrociato Colle in ospedale, con un incontro tutt’altro che disteso: “Lei mi ha fulminato, io ho fulminato lei”.

L’avvocato di Evelina, Lorenzo Iacobbi, ha contestato a più riprese che il critico sia pienamente cosciente.

Di segno opposto la versione dell’altra figlia, Alba, secondo cui durante le visite il padre tiene gli occhi aperti, risponde con cenni del capo e stringe la mano.