Vittorio Sgarbi ancora ricoverato, il racconto della compagna Sabrina Colle: "Uno dei momenti più difficili"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sabrina Colle ha riferito cos’è successo a Vittorio Sgarbi, suo compagno, trasportato d’urgenza lo scorso mercoledì 30 settembre al policlinico Gemelli di Roma a causa di un’insufficienza respiratoria. “Martedì andava tutto bene”, ha raccontato, spiegando che però, al risveglio, il critico d’arte ed ex sottosegretario alla Cultura “non respirava bene” e “non c’era tempo da perdere”. Sabrina Colle ha anche affermato di star vivendo “uno dei momenti più difficili” della sua vita.

Il racconto sulle ore prima del ricovero di Sgarbi

Sulle colonne de Il Giornale, Sabrina Colle ha raccontato così le ore prima del ricovero di Vittorio Sgarbi in ospedale: “Andava tutto bene martedì“. La compagna del critico d’arte ha raccontato che, quel giorno, l’infermiere inviato a casa dal Gemelli aveva provveduto all’idratazione per Sgarbi e alla somministrazione di un antipiretico.

La situazione è precipitata il giorno successivo: “Al risveglio mi accorgo che non respira bene. Non c’è tempo da perdere, si corre al Gemelli”.

Le parole di Sabrina Colle sull’ospedale Gemelli

A proposito dell’esperienza in ospedale, Sabrina Colle ha poi raccontato: “Attraversare quelle corsie, proprio mentre sto vivendo uno dei momenti più difficili della mia vita, è stata un’esperienza profondamente toccante”.

Quest’esperienza, ha aggiunto ancora la compagna di Vittorio Sgarbi, “mi ha fatto comprendere con una chiarezza mai provata prima quanto la nostra esistenza sia fragile e preziosa”.

Il bollettino sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi

Il primo bollettino medico dopo il ricovero di Vittorio Sgarbi al policlinico Gemelli di Roma, avvenuto nella serata di mercoledì, ha riferito che le condizioni di salute del critico d’arte ed ex sottosegretario alla Cultura erano “critiche ma stabili“.

Sgarbi è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Le parole di Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio

Dopo il ricovero di Vittorio Sgarbi in ospedale, la figlia Evelina, che da tempo aveva richiesto per lui un amministratore di sostegno non ritenendolo più in grado di badare a se stesso, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Fanpage.

Evelina Sgarbi si è detta “distrutta, devastata“.

A proposito della visita in ospedale al papà ha raccontato: “L’ho trovato in una condizione di estrema sofferenza, che mi ha devastato la mente e che rimarrà in modo indelebile conficcata nel mio cuore”.