Vittorio Sgarbi ancora ricoverato in terapia intensiva al Gemelli, condizioni critiche ma stabili

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Vittorio Sgarbi è ancora ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le condizioni del critico d’arte ed ex sottosegretario alla Cultura, 74 anni, risulterebbero stabili dopo il ricovero d’urgenza di mercoledì 30 settembre per un’insufficienza respiratoria. Il primo bollettino medico diffuso l’1 ottobre sera aveva definito il quadro critico, precisando però che le condizioni fossero appunto stazionarie. Nella mattinata di venerdì 2 ottobre sono filtrate nuove conferme sulla situazione clinica.

Vittorio Sgarbi, come sta: condizioni stabili

Secondo quanto riferito da ANSA e LaPresse, le condizioni di Vittorio Sgarbi sarebbero al momento stabili: resta ricoverato in Rianimazione, anche se il quadro resta comunque delicato dopo il bollettino del giorno prima diffuso dal Gemelli.

Sgarbi era arrivato al Policlinico dopo avere accusato un peggioramento delle proprie condizioni respiratorie. Secondo quanto riferito dalla compagna Sabrina Colle, dopo il rientro da una vacanza il critico d’arte avrebbe iniziato ad accusare malessere e sintomi simili a quelli di un raffreddore.

Il peggioramento del respiro aveva portato al trasferimento in ospedale: gli accertamenti avrebbero evidenziato una polmonite, con l’individuazione dello streptococco come batterio responsabile.

Sgarbi sarebbe stato quindi sedato e trasferito in terapia intensiva, dove ha iniziato a ricevere le cure.

La figlia Evelina al fianco di Sgarbi

Dal Policlinico è passata anche Evelina Sgarbi, la figlia, come spiegato dal suo avvocato, Lorenzo Iacobbi.

Da mesi, Evelina contesta la gestione del padre da parte degli altri familiari e, attraverso il suo legale, ha sostenuto che il quadro clinico sia più complesso rispetto alla depressione, parlando di un progressivo deterioramento fisico.