Vittorio Sgarbi ancora ricoverato in terapia intensiva, "autonomo nel respirare ma equilibrio delicato"

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Vittorio Sgarbi è in condizioni di salute stabili, ma rimane ricoverato in terapia intensiva a seguito di una grave crisi respiratoria che lo ha colpito due settimane fa. I medici del Policlinico Gemelli di Roma, dove si trova l’ex sottosegretario, hanno parlato di “equilibrio delicato” delle sue condizioni. Sgarbi riuscirebbe però a respirare in maniera autonoma.

Come sta Vittorio Sgarbi

Secondo i medici del Policlinico Gemelli di Roma, Vittorio Sgarbi sarebbe in condizioni stabili ma le sue condizioni sarebbero ancora in un equilibrio delicato.

L’ex sottosegretario alla Cultura ha subito una grave crisi respiratoria circa due settimane fa, per la quale gli è stata praticata una tracheostomia, un intervento d’urgenza che permette di intubare un paziente passando direttamente dalla trachea, senza coinvolgere la bocca.

ANSA

Stefano Papetti, amico di Sgarbi e direttore dei Musei Civici di Ascoli Piceno, ha aggiunto in un’intervista alla trasmissione La Volta Buona che il critico d’arte sarebbe in grado di respirare autonomamente.

Le dichiarazioni di Papetti

Papetti ha potuto fare visita a Sgarbi nei giorni scorsi, e ha parlato delle condizioni dell’ex sottosegretario.

“L’ho trovato molto meglio, autonomo nel respirare, attivo nel partecipare alle conversazioni. Certamente non è prevedibile che possa essere dimesso presto perché deve fare una serie di attività di riabilitazione” ha spiegato.

“I medici l’hanno redarguito dicendogli che deve collaborare di più col personale sanitario perché è indispensabile che faccia anche la faccia fisioterapia” ha continuato Papetti.

Il ricovero di Sgarbi

Vittorio Sgarbi, 74 anni, è stato ricoverato due settimane fa al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una grave crisi respiratoria che sarebbe stata causata da una polmonite interstiziale.

Come testimoniato dal medico che lo ha seguito per anni, il critico d’arte veniva da un periodo complesso di depressione e “calo ponderale”, cioè di perdita di peso.

Negli ultimi anni Sgarbi ha affrontato di versi problemi di salute. Ha sostenuto un intervento al cuore nel 2015 e ha superato un tumore alla prostata nel 2021.