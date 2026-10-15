Vittorio Sgarbi ancora ricoverato in terapia intensiva ma ha cominciato a parlare dopo la tracheostomia
Le ultime sulle condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Gemelli: dopo la tracheostomia ha ripreso a parlare
Vittorio Sgarbi resta ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma, dove si trova dal 30 settembre per una grave insufficienza respiratoria dovuta a una polmonite. Le condizioni del critico dell’arte vengono descritte come gravi e stabili, ma in lieve miglioramento: ha ripreso a parlare, a dire alcune parole dopo la tracheostomia a cui è stato sottoposto nei giorni scorsi.
- Vittorio Sgarbi ancora ricoverato in terapia intensiva
- Sgarbi ha ripreso a parlare
- Le tensioni tra Evelina Sgarbi e Sabrina Colle
Vittorio Sgarbi ancora ricoverato in terapia intensiva
Vittorio Sgarbi è ancora ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, dove è arrivato lo scorso 30 settembre per una grave insufficienza respiratoria dovuta a una polmonite.
L’ex sottosegretario alla Cultura resta ricoverato nel reparto di Terapia intensiva, le sue condizioni vengono descritte come stabili ma ancora gravi da chi gli sta vicino, la compagna Sabrina Colle e la figlia Evelina Sgarbi.
Nell’ultimo bollettino medico dell’ospedale romano è stato spiegato che Sgarbi è stato sottoposto a una tracheostomia percutanea, in quanto non riesce ancora a fare a meno del supporto ventilatorio.
Sgarbi ha ripreso a parlare
Nelle ultime ore però è spuntato un timido segnale di miglioramento, che fa ben sperare per la possibile ripresa di Sgarbi.
Secondo quanto raccolto e riferito dall’inviato de La Vita in Diretta nel pomeriggio di ieri, 14 ottobre, il 74enne critico d’arte ha ripreso a parlare.
Dopo la tracheostomia Sgarbi riusciva a comunicare soltanto con gli occhi e con i gesti; ora invece, dopo alcuni giorni ha ricominciato a parlare, a dire alcune parole.
Le tensioni tra Evelina Sgarbi e Sabrina Colle
Il ricovero e le condizioni di salute di Sgarbi sono al centro di accese tensioni familiari che vanno avanti da tempo.
Da un parte la figlia Evelina Sgarbi e la madre di lei Barbara Hary, dall’altra la compagna Sabrina Colle e la sorella di Sgarbi, Elisabetta.
Da tempo la figlia chiede un amministratore di sostegno per il padre, da lei non ritenuto più in grado di badare a se stesso, mentre nei giorni scorsi la madre ha lanciato un duro attacco, parlando di “responsabilità oggettive” per le attuali condizioni di Vittorio Sgarbi.
Elisabetta Sgarbi e Sabrina Colle hanno invece parlato di “notizie false” sulle condizioni del 74enne.