Vittorio Sgarbi annuncia il matrimonio con Sabrina Colle e punge la figlia Evelina dopo la "tempesta"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Vittorio Sgarbi ha annunciato in tv il matrimonio con Sabrina Colle, sua compagna da 27 anni, definendola “fonte di serenità in un momento tempestoso”. Nella stessa occasione ha replicato alla figlia Evelina, che aveva chiesto un amministratore di sostegno per il padre, giudicando l’iniziativa “fuori misura e fuori logica”.

Vittorio Sgarbi annuncia il matrimonio con Sabrina Colle

Dopo settimane di silenzio e tensioni familiari, Vittorio Sgarbi è tornato a parlare pubblicamente. Lo ha fatto nel corso di un’intervista registrata per Vita in Diretta su Rai 1, dove ha annunciato la volontà di sposare Sabrina Colle, sua compagna da 27 anni.

“C’è ancora questa volontà – ha spiegato – perché essa restituisce armonia e una condizione di serenità a un momento tempestoso della vita. Il matrimonio ha un valore simbolico molto importante: rappresenta ciò che è stabile rispetto a ciò che è transitorio, ciò che è sicuro rispetto a ciò che è pericoloso”.

ANSA

Vittorio Sgarbi ha annunciato il matrimonio con Sabrina Colle, non risparmiando una frecciata alla figlia Evelina

Il ritorno televisivo di Sgarbi, arriva a poche ore dall’intervento a Cinque Minuti di Bruno Vespa, dove il critico d’arte ha spiegato che la decisione di sposarsi assume un significato che va oltre la sfera privata: “Occorre mostrare la capacità di capire quello che alcune persone sono in grado di fare e di essere, rispetto a chi non lo è”, ha detto in quello che molti hanno interpretato come un chiaro riferimento alla figlia.

La frecciatina a Evelina dopo il caso dell’amministratore di sostegno

L’annuncio arriva infatti all’indomani delle dichiarazioni di Sgarbi da Vespa, dove aveva definito “fuori misura e fuori logica” la richiesta di Evelina Sgarbi di nominare per lui un amministratore di sostegno.

La figlia, secondo il critico, avrebbe agito “nel tentativo di ottenere un’attenzione che non aveva mai avuto prima”, interpretando il recente periodo di fragilità del padre come un segnale d’incapacità di gestire la propria vita.

Nell’intervista con Vespa, Sgarbi è apparso provato ma deciso nel respingere l’idea di non essere più autonomo: “Capisco quello che ha fatto, ma lo trovo fuori logica. È un modo per chiedere un padre che non si è trovato”, ha dichiarato.

Un’unione lunga 27 anni e un matrimonio “simbolico”

Il legame tra Sgarbi e Sabrina Colle è uno dei più longevi e riservati del panorama culturale italiano. L’attrice e modella, che lo accompagna dal 1997, ha sempre descritto la loro relazione come fondata sulla complicità intellettuale più che sulla quotidianità domestica.

Le nozze dovrebbero celebrarsi a Venezia, nella Chiesa della Madonna dell’Orto, luogo caro al critico per i capolavori del Tintoretto che custodisce. Una scelta con la quale Sgarbi sembra cercare un modo per riaffermare la propria indipendenza nel pieno di una fase delicata, segnata dalle vicende giudiziarie e da quelle familiari.

“Sabrina rappresenta stabilità e armonia – ha detto il critico – in un momento tempestoso della mia vita”. Una dichiarazione che suona come una risposta diretta alle accuse di chi, in queste settimane, ha messo in dubbio la sua lucidità e la sua libertà di scelta. Da parte sua, il legale di Evelina, Lorenzo Iacobbi, ha chiarito che la richiesta non prevedeva alcuna interdizione, ma solo un supporto temporaneo alla gestione delle risorse.