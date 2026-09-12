Vittorio Sgarbi assolto per il caso consulenze mentre era sottosegretario, cadute le accuse sul danno erariale

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Vittorio Sgarbi scagionato dalle accuse sui pagamenti ricevuti per le consulenze durante il suo mandato da sottosegretario alla Cultura. La Corte dei Conti ha assolto il sindaco di Arpino ed ex deputato respingendo la richiesta di risarcimento da 200mila euro per danno erariale nei confronti dello Stato, avanzata dalla procura contabile. Una vicenda in seguito alla quale il critico d’arte era stato costretto alle dimissioni dal suo ruolo nel governo nel febbraio del 2024.

Le accuse a Vittorio Sgarbi

Sgarbi era accusato da parte dei magistrati contabili di aver procurato un danno alle casse dello Stato con le 121 prestazioni professionali svolte mentre era sottosegretario alla Cultura.

Un’attività che, da quanto contestato dalla procura, sarebbe andata in contrasto con il suo ruolo all’interno del Ministero e avrebbe violato la legge secondo cui chi riveste posizioni di governo non può assumere incarichi che possano interferire con l’imparzialità e l’efficacia della funzione pubblica.

ANSA

L’assoluzione della Corte dei Conti

Dopo aver esaminato le fatture e i contratti delle società ricondotte al critico d’arte con enti pubblici e privati depositate dalla procura, che aveva richiesto una condanna di risarcimento di 200mila euro a favore del dicastero della Cultura, la Corte dei Conti ha però respinto tutte le accuse.

Come riportato da Repubblica, i giudici hanno stabilito infatti come i magistrati non siano riusciti a dimostrare che, nelle 121 consulenze contestate, Sbarbi “avesse consapevolezza che la sua attività fosse di ostacolo all’assolvimento dei propri compiti istituzionali e perciò recasse un pregiudizio al regolare svolgimento della stessa, tale da rendere indebita la percezione delle indennità connesse alla carica, tanto più che il convenuto ha provato, né il requirente lo ha smentito, di aver svolto nel periodo in questione un numero rilevantissimo di attività pubbliche connesse alla carica”.

Per la Corte, durante i suoi interventi il sottosegretario si è occupato prevalentemente di storia antica, una materia che non rientrava tra le deleghe ricevute dal ministero della Cultura, e ha soltanto “esercitato diritti e libertà fondamentali protette dalla Costituzione o dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”.

Il primo commento di Sgarbi

Sulla base di queste motivazioni, la Corte dei Conti non ha soltanto respinto le richieste sul danno erariale ma anche disposto che i ministero della Cultura liquidi al critico d’arte 3.500 euro per le spese legali sostenute.

Anticipando la notizia dell’assoluzione, Il Giornale ha anche riportato il primo commento di Vittorio Sgarbi: “Sono felice che la verità si sia affermata. Da qualche parte c’è un giudice che vede le cose come sono”.