Vittorio Sgarbi assolto per la vicenda del dipinto del '600 rubato, "macchina del fango, nessun riciclaggio"

Il giudice dell’udienza preliminare di Reggio Emilia ha assolto Vittorio Sgarbi dall’accusa di riciclaggio per “insufficienza di prove”. Il processo, svolto con rito abbreviato, riguardava un antico quadro, del pittore senese del ‘600 Rutilio Manetti, rubato nel 2013 dal Castello di Buriasco, in provincia di Torino. Un’opera simile, “La cattura di San Pietro”, era stata poi esposta a Lucca nel 2021 e presentato come un inedito di proprietà di Sgarbi.

Perché è stato assolto Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi, che si trova in gravi condizioni di salute, è stato assolto, dall’accusa di riciclaggio, nel processo con rito abbreviato a Reggio Emilia.

Secondo la sentenza del giudice dell’udienza preliminare, “il fatto non costituisce reato”.

L’accusa, invece, aveva chiesto per il critico d’arte ed ex sottosegretario alla Cultura, una condanna a 3 anni e 4 mesi.

Il quadro rubato di Rutilio Manetti

L’inchiesta era stata aperta a Macerata (Sgarbi è residente a San Severino Marche) per poi approdare in Emilia.

Secondo l’imputazione, Sgarbi avrebbe acquisito la disponibilità di un quadro del’600 di Rutilio Manetti che risultava rubato nel castello di Buriasco (Torino) nel 2013.

Sgarbi era accusato dalla procura di aver compiuto sul quadro “operazioni finalizzate a ostacolarne la provenienza delittuosa”.

“La cattura di San Pietro” e il ritocco

Il critico d’arte avrebbe commissionato a un pittore reggiano, Pasquale Frongia “un ritocco consistito nell’inserimento di una torcia in alto a sinistra della tela” per poi attribuire l’opera, dal titolo “La cattura di San Pietro”, a Rutilio Manetti.

La tela fu poi esposta, nel 2021, a Lucca in una mostra curata dallo stesso Sgarbi. Sgarbi ha sempre sostenuto di aver trovato il dipinto durante il restauro della villa Maidalchina a Viterbo, acquistata dalla madre nel 2000.

Secondo i legali poi la modifica sarebbe stata “innocua” visto che a Lucca sarebbe stato esposto non il dipinto vero e proprio ma una riproduzione in 3D.

Le accuse a Vittorio Sgarbi

Diverse inchieste del Fatto Quotidiano e della trasmissione Report sostenevano il quadro esposto a Lucca fosse lo stesso che era stato rubato al Castello di Buriasco.

Sgarbi, invece, ha sempre dichiarato che quello rubato fosse una copia del quadro di sua proprietà.

Inizialmente Sgarbi era stato accusato anche di contraffazione e autoriciclaggio di beni culturali, ma queste accuse erano state già archiviate.

“Macchina del fango contro un innocente”

Il procuratore capo Calogero Gaetano Paci, che aveva chiesto la condanna di Sgarbi, valuterà l’impugnazione una volta depositate le motivazioni della sentenza.

Intanto gli avvocati difensori, hanno parlato di uno Sgarbi “contento e commosso”.

“Si dimostra, ancora una volta, come la macchina del fango attivata con gli strumenti mediatici provochi ingiusti, e difficilmente riparabili, danni morali e materiali a un cittadino innocente”, hanno aggiunto.

Come riportato dal Fatto Quotidiano poi, a incidere sull’esito del processo potrebbe essere stato anche il passo indietro della proprietaria del dipinto, Margherita Buzio.

La donna ha deciso all’ultimo di non costituirsi più parte offesa: “Ha detto che era malata, che non poteva seguire questo caso, che il medico la sconsigliava di seguirlo perché si affannava troppo”, ha riferito l’avvocato che l’aveva assistita fin dall’inizio.