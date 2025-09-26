Vittorio Sgarbi attacca la figlia Evelina e annuncia il matrimonio con Sabrina Colle: "Ci sposiamo"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

“Sabrina ed io ci sposiamo. Subito, appena possibile“: così Vittorio Sgarbi ha annunciato al Corriere della Sera l’intenzione di convolare a nozze con la compagna Sabrina Colle, al suo fianco dal 1997. Una dichiarazione che sorprende e sposta l’attenzione su un capitolo personale positivo dopo mesi difficili, segnati dalla depressione e dal ricovero al Policlinico Gemelli. “La mia medicina è stata soprattutto Sabrina, con la sua dolcezza mi ha fatto quasi uscire dal tunnel”, ha aggiunto.

Vittorio Sgarbi e la battaglia legale con la figlia Evelina

L’annuncio del matrimonio arriva il 26 settembre, mentre si apre un fronte familiare complesso.

Il 28 ottobre, al tribunale civile di Roma, è prevista l’udienza sull’istanza presentata dalla figlia Evelina, che chiede la nomina di un amministratore di sostegno per il padre.

ANSA

Vittorio Sgarbi

Intervistato dal Corriere della Sera, Sgarbi ha reagito con amarezza: “Sono proprio offeso, addolorato. Le chiederò se vuole per caso un’altra borsa Dior. Tre anni fa rinunciò al Grande Fratello Vip e a un cachet da 100 mila euro, e poi pretendeva da me una borsa da 2.800 euro”.

Anche a La Repubblica il critico d’arte ha ribadito il suo dispiacere: “Sono addolorato, me la sarei risparmiata questa ennesima polemica. È mal consigliata, si muove con questa volontà di rivalsa. Forse spera di trovare chissà quale bengodi”.

La rinascita dopo la depressione

Sei mesi fa Sgarbi era stato ricoverato per una forte sindrome depressiva.

In quell’occasione, al Corriere della Sera, aveva descritto il suo stato con parole drammatiche: “Mi sembra di essere su un treno fermo in una stazione sconosciuta”.

Oggi la prospettiva è diversa. “Il treno si è rimesso in moto. Ho ritrovato appetito e desiderio”, ha raccontato sempre al Corriere.

A La Repubblica ha confermato: “Mi sento meglio, sto tornando alle mie attività di critico d’arte e di sindaco di Arpino”.

I progetti di Sgarbi: politica e tv

Ma Sgarbi non guarda solo alla vita privata. Ha dichiarato al Corriere di essere pronto a un nuovo impegno politico: “Se nelle Marche vincerà Francesco Acquaroli, sono pronto a fare l’assessore regionale alla Cultura”.

Poi l’annuncio del ritorno sul piccolo schermo: “Ci sarebbe una mezza idea di fare un programma a La7 con Alan Friedman“.