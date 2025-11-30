Vittorio Sgarbi avrebbe tentato il suicidio, rivelazione choc della figlia Evelina: "È stato maltrattato"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La battaglia legale e mediatica sullo stato di salute di Vittorio Sgarbi ha raggiunto un nuovo e drammatico apice. Evelina Sgarbi, la figlia di 25 anni, è tornata il 30 novembre nel salotto televisivo di Verissimo per annunciare di aver formalmente denunciato “tutti per maltrattamenti e circonvenzione d’incapace”. Al centro della sua testimonianza, la giovane ha rivelato le voci che le sono giunte riguardo a presunti tentativi di suicidio del padre.

Vittorio Sgarbi avrebbe tentato il suicidio

Evelina Sgarbi ha riportato che le sarebbero giunte informazioni secondo cui il padre “abbia cercato due volte di buttarsi giù dal terrazzo“.

La presunta reazione di chi gli sta vicino sarebbe stata quella di ricorrere a misure estreme: “Hanno dovuto mettere delle scatole di vino per impedirgli di accedere al terrazzo, a volte lo chiudevano a chiave in camera“.

ANSA

Vittorio Sgarbi con la figlia Evelina

La figlia, furiosa per la recente apparizione del padre a Domenica In, da lei definita “penosa e vergognosa“, ha ribadito che il padre è “plagiato” e “sta male, è chiaro. Va curato e non va esposto in questo modo”.

L’accusa: Sgarbi è sporco e non sta bene

L’accusa mossa è quella di una gestione del critico d’arte volta unicamente a sfruttare la sua immagine: “È sporco, non sta bene, fa fatica. Ma perché? Per pubblicizzare un libro? Dice sempre le stesse cose in uno stato di prostrazione”.

Un elemento di svolta che rafforza la posizione di Evelina Sgarbi nella sua battaglia è l’appoggio del fratello Carlo Sgarbi, nato da una precedente relazione del padre.

Evelina ha annunciato che Carlo “si è finalmente esposto, e si è unito a me”, facendo sapere tramite il suo avvocato di condividere le preoccupazioni sulla salute del padre.

Questo crea un fronte familiare compatto nella richiesta di chiarezza e nella volontà di andare a fondo: “Sono contenta si sia esposto e si sia unito a me”.

La mancanza di certezze sullo stato di salute del critico

La giovane ha criticato aspramente le procedure che hanno seguito l’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno, lamentando che “non è stato chiesto di fare una verifica con persone competenti sulla sua salute” e che “dopo mesi non escono dati clinici”.

Oltre alle preoccupazioni per la salute mentale e fisica del padre, Evelina ha sollevato questioni economiche, sostenendo che gli incassi di Sgarbi “non li prende lui ma la compagna”, accusando l’entourage di occultare il denaro dalle società.