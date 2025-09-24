Vittorio Sgarbi contro la figlia che chiede un tutore legale, la replica del critico: "Io incapace? Falso"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Scontro in famiglia tra Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina. La donna ha inoltrato al Tribunale una istanza affinché sia nominato un amministratore di sostegno che gestisca il patrimonio del padre. Il critico d’arte si oppone alla decisione della figlia dicendo che si opporrà all’iniziativa giudiziaria.

La richiesta di un tutore legale per Sgarbi

L’iniziativa giudiziaria è partita dalla figlia Evelina che, attraverso il suo avvocato Lorenzo Iacobbi, ha inoltrato al Tribunale una istanza affinché sia nominato un amministratore di sostegno per il padre, in quanto “non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi”.

L’udienza, presso il Tribunale civile di Roma, è fissata per il 28 ottobre 2025.Il critico d’arte ha un patrimonio milionario che, secondo la figlia, non sarebbe più in grado di gestire.

ANSA

Il critico d’arte Vittorio Sgarbi

“Io incapace? Niente di più falso. Evelina è esosa – è la replica di Vittorio Sgarbi – ecco perché ha avuto questa iniziava”.

Il critico d’arte ha detto che lui si occupa di sostenere la figlia e di mantenerla, quindi l’istanza presentata in Tribunale sarebbe un tentativo della donna di ottenere “di più di quello che ha“. Alla domanda del Corriere della Sera sul perché Evelina ce l’abbia con il padre, Sgarbi ha risposto: “Lo ripeto, è molto esosa. Ovviamente mi opporrò alla sua iniziativa giudiziaria”.

Chi è Evelina Sgarbi

Evelina è la terza figlia di Sgarbi. Il critico ha raccontato che è nata dalla relazione di una notte con una donna di Torino.

La donna è stata la prima a essere riconosciuta e i rapporti tra lei e il padre finora sono stati buoni.

In un’intervista rilasciata a Novella 2000 Vittorio Sgarbi però ha affermato di essere “solo un genitore biologico. Evelina è nata perché sua madre aveva un marito impotente e lei ha tratto vantaggio dal rapporto con me”.

A marzo 2025 Evelina è stata ospite nel programma La volta buona con Caterina Balivo e aveva parlato delle condizioni del padre che era stato ricoverato in ospedale e non stava bene.

Come sta Vittorio Sgarbi

Attualmente Vittorio Sgarbi si sta riprendendo in Toscana, circondato dalle persone più care. Il critico starebbe vivendo un periodo di riposo dopo il lungo ricovero in ospedale, al Policlinico Gemelli, per una forma di depressione.

Sgarbi ha anche detto al Corriere della Sera che entro fine mese tornerà al suo incarico di sindaco di Arpino, in provincia di Frosinone.

Il critico d’arte ha aggiunto di sentirsi in forma e questo anche grazie al “sostegno dei tanti amici che mi sono stati vicini” e che si sta riprendendo tra passeggiate e scrittura.

Durante il ricovero ha fatto piccole passeggiate di 30-40 metri, prima con un ausilio, poi sorretto dalla compagna Sabrina Colle. Nei mesi difficili ha rivelato di non aver “mai smesso di scrivere”.