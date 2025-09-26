Vittorio Sgarbi contro la figlia, Evelina insiste sull'amministratore di sostegno: "Lo faccio per lui"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Prosegue lo scontro in famiglia (a distanza) tra Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina. Il critico d’arte si è scagliato contro la figlia per la richiesta di un amministratore di sostegno da lei presentata. Ora arriva la replica di Evelina Sgarbi alle dichiarazioni del genitore: “Ho agito nell’interesse di mio padre”.

Vittorio Sgarbi contro la figlia, la replica di Evelina

“Ho agito nell’interesse di mio padre, e certamente non cerco e non ho bisogno di questa visibilità”.

Così Evelina Sgarbi al Corriere della Sera risponde alle dichiarazioni del padre Vittorio sulla questione dell’amministratore di sostegno.

Vittorio Sgarbi si era detto “addolorato” per la decisione della figlia, Evelina dice che dovrebbe essere lei addolorata per le dichiarazioni del padre, che “altro non fanno che avvalorare le mie preoccupazioni”.

Evelina Sgarbi: “Voglio solo il suo bene”

“Sono rimasta molto colpita – dice Evelina Sgarbi – delle menzogne e delle cose palesemente false fatte trapelare sui giornali, al fine di screditare la mia persona e quella di mia madre Barbara”.

“Il 28 ottobre in tribunale a Roma – spiega – avrò almeno modo di vedere finalmente mio padre e di capire il suo reale stato di salute“.

“Lui dice che sta meglio e io me lo auguro di cuore. Voglio solo il suo bene”, conclude la figlia di Sgarbi.

La questione dell’amministratore di sostegno

Al centro dello scontro tra padre e figlia c’è la questione della richiesta di un tutore legale per Vittorio Sgarbi.

Nei giorni scorsi Evelina Sgarbi ha presentato un’istanza al Tribunale civile di Roma per la nomina di un amministratore di sostegno al padre, attuale sindaco di Arpino (Frosinone).

Secondo la 32enne, per via dei recenti problemi di salute il padre non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi e gestire il suo patrimonio.

“Io incapace? Niente di più falso. Evelina è esosa, la sostengo io e ora vuole di più”, ha detto Vittorio Sgarbi al Corriere della Sera, annunciando che si opporrà all’iniziativa della figlia.