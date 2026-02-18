Vittorio Sgarbi contro la figlia Evelina, "non sono io a volere lo spettacolo, voglio essere lasciato in pace"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

All’indomani dall’assoluzione dall’accusa di riciclaggio, Vittorio Sgarbi si è detto “soddisfatto” ringraziando i suoi difensori. In un’intervista al Corriere della Sera è tornato sulla querelle con la figlia Evelina. Il critico d’arte ritiene che sia la giovane a volere lo spettacolo mentre lui chiede solo di “essere lasciato in pace”.

Vittorio Sgarbi sulla figlia Evelina

Il Corriere della Sera ha chiesto a Vittorio Sgarbi da quale quadro si sentirebbe meglio rappresentato riguardo alla vicenda della citazione in giudizio da parte della figlia Evelina.

Al suggerimento del giornalista sul San Sebastiano del Mantegna, il critico ha risposto di amare molto “una tavola di un rinascimentale parmense, Francesco Marmitta, in cui San Sebastiano è un bambino”.

ANSA

Tornando alla vicenda con Evelina, ha aggiunto di non voler fare paragoni fuori luogo.

“Credo che questa vicenda sia stata tutta una esagerazione. Non capisco, o forse lo capisco fin troppo bene – sono le parole di Sgarbi – perché Evelina interpelli i giornali e le televisioni e non me, neanche dopo questa assoluzione, giusto per dirmi che le fa piacere”.

L’esperto d’arte e personaggio televisivo ha poi lanciato un’accusa ai media dicendo di non spiegarsi “perché certa tv si appassioni così tanto alla sua vicenda che per quanto mi riguarda avrebbe una natura squisitamente intima. Ma non sono stato certo io a volere lo spettacolo. Io voglio essere solo lasciato in pace“.

Il messaggio per Evelina

Sul doversi sottoporre a una perizia psichiatrica per dimostrare la propria capacità di contrarre matrimonio o fare testamento, Sgarbi ha confidato che la vicenda è “come in quei brutti sogni ricorrenti in cui torni a fare l’esame di maturità, lo finisci, va bene, torni a casa e ti dicono che devi rifarlo di nuovo, c’è sempre un circo Bagonghi a ritenere che non sia valido”.

“Anche questa intervista diranno che non l’ho rilasciata io – ha continuato – come hanno detto che il libro non l’ho scritto io, che la firma rilasciata al Policlinico Gemelli non è mia, direbbero qualunque cosa pur di avere una presenza televisiva in più. Insomma, lei non sta parlando con me, è bene che lo sappia, ma con il mio clone, lui ancora capace di intendere e volere”.

Alla richiesta su un messaggio da inviare al cuore di Evelina, il critico d’arte ha affermato di aver “già detto tutto quello che umanamente andava detto”.

“Potrei solo invitarla di nuovo, più che altro per il suo bene – ha poi sottolineato – a non dichiarare di pensare al mio bene quando mi porta in tribunale”.

La soddisfazione per l’assoluzione

Intanto il 17 febbraio, il giudice dell’udienza preliminare di Reggio Emilia ha assolto Vittorio Sgarbi dall’accusa di riciclaggio nell’ambito del processo che riguardava un antico quadro, del pittore senese del ‘600 Rutilio Manetti, rubato nel 2013 dal Castello di Buriasco, in provincia di Torino.

L’esperto ha confermato di essere soddisfatto per l’assoluzione.

“So quello che ho fatto, e grazie all’opera dei miei difensori, il professor Alfonso Furgiuele e il mio storico avvocato Gianpaolo Cicconi, il giudice ha capito e giudicato in maniera opportuna, assolvendomi non per insufficienza di prove come qualche persona poco informata sostiene (dato che è da 40 anni che lo Stato italiano ha ritenuto quella formula di eredità fascista incompatibile col principio costituzionale della non colpevolezza), ma perché il fatto non costituisce reato“, ha commentato al Corriere della Sera.

Su come la vicenda sia stata trattata dai media, il critico d’arte ha detto che “contro di me — li hanno contati i miei collaboratori, non io — ci sono stati innumerevoli articoli de il Fatto Quotidiano, in un certo periodo addirittura al ritmo di uno al giorno, 5 o 6 trasmissioni di Report di Sigfrido Ranucci, una decina di puntate di Lo stato delle cose di Massimo Giletti. Una esagerazione, direi, anche nell’esercizio del sacrosanto diritto di cronaca!”.

Seppure la vicenda abbia influenzato il suo umore, Sgarbi ha sottolineato di non essere “interessato alle vendette”, come magari sarebbe stato “tempo addietro”.

“Per me, l’unico risultato apprezzabile di tutto ciò rimane il fatto che l’Italia ora conosce un po’ di più chi sia Rutilio Manetti”, ha concluso.