Vittorio Sgarbi contro la figlia Evelina per l'amministratore di sostegno, i due in tribunale civile a Roma

Lo aveva detto, Vittorio Sgarbi, in una recente intervista rilasciata per il Corriere della Sera: “Non ho capito bene perché l’abbia fatto, e che cosa voglia”. Si riferiva alla figlia Evelina, che ha depositato un’istanza al giudice per valutare la possibile necessità di un amministratore di sostegno a tutela del padre. Il 28 ottobre le due parti si sono incontrate presso il tribunale civile. La giudice Paola Scorza si riservata sulla decisione che, a questo punto, potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina in tribunale

Martedì 28 ottobre Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina si sono presentati di fronte alla giudice Paola Scorza presso il tribunale civile. A quest’ultimo spetta la decisione sull’istanza depositata da Evelina Sgarbi per avere un amministratore di sostegno che si occupi della persona e degli interessi del padre.

Come riporta Corriere della Sera, la giudice si è riservata sulla decisione. Tale riserva potrebbe essere sciolta nei prossimi giorni. Evelina era accompagnata dall’avvocato Lorenzo Iacobbi che la assiste dall’inizio della vicenda. Ai cronisti radunati per strappare qualche dichiarazione ha detto: “La mia intenzione è di fare l’interesse di mio padre, altro non posso dire”.

Oltre a ciò, le due parti non hanno rilasciato dichiarazioni. Come noto, Vittorio Sgarbi si è opposto sin dall’inizio alla scelta della figlia, una decisione di cui ha avuto notizia a fine settembre.

Il 1° ottobre, intervistato dal Corriere della Sera, ha definito “incomprensibile” la mossa della figlia e ha aggiunto: “Non ho capito bene perché l’abbia fatto, e che cosa voglia“.

Il nodo sull’amministratore di sostegno

Come anticipato, Vittorio Sgarbi ha appreso della scelta della figlia a fine settembre. Evelina Sgarbi ha raccontato i fatti a Verissimo dimostrandosi diffidente nei confronti e della compagna del padre Sabrina Colla e del suo ufficio stampa.

“Penso che non sia in grado né io, né la sua compagna, né il suo addetto stampa a gestire le cose, anche il patrimonio”, ha detto a Silvia Toffanin. Tra lei e Sabrina Colle non sono mancate le tensioni: la figlia del critico d’arte sostiene di essere stata aggredita dalla donna all’ospedale Gemelli di Roma.

Perché tanta premura? Da tempo sono note le condizioni di salute di Sgarbi. Egli stesso ha ammesso di aver attraversato una profonda depressione appesantita dalla “fine della mia esperienza di governo”, ma anche dal vuoto d’empatia che alcuni ex amici o ex colleghi gli avrebbero creato intorno. Per questo Evelina, a conoscenza del suo stato di cose e non rassicurata dalla presenza di Sabrina Colle, ha deciso di chiedere per lui un amministratore di sostegno.

Come sta il critico d’arte

Il 1° ottobre Sgarbi ha riferito al Corriere della Sera di sentirsi meglio dopo una depressione che gli avrebbe “tolto i desideri” portandolo a “rifiutare il cibo”.

Recentemente è riapparso in pubblico in occasione delle elezioni regionali delle Marche. Il corpo magro, lo sguardo cupo e l’accenno di un sorriso amaro hanno fatto il giro delle redazioni e dei social. Per il critico d’arte, tuttavia, è in corso una lenta ripresa: Sgarbi spera di “tornare a fare teatro” e sta vivendo la giornata riaprendosi agli altri e cercando di farsi forza.