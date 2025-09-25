Vittorio Sgarbi contro la figlia Evelina sull'amministratore di sostegno, "chissà cosa pensa di trovare"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Evelina Sgarbi ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno per il padre Vittorio, ritenendo che non sia più in grado di gestire i propri interessi. Il critico d’arte respinge l’ipotesi della figlia: “Io incapace? Falso. Mi opporrò”. La prima udienza è fissata il 28 ottobre, mentre ad Arpino resta aperto anche il dibattito sul suo ruolo da sindaco.

La richiesta di Evelina Sgarbi

Evelina Sgarbi, figlia 32enne di Vittorio, ha depositato tramite l’avvocato Lorenzo Iacobbi un’istanza al Tribunale civile di Roma per la nomina di un amministratore di sostegno al padre.

Secondo la giovane, l’ex sottosegretario alla Cultura e attuale sindaco di Arpino “non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi” dopo i problemi di salute che lo hanno portato a un lungo ricovero al Policlinico Gemelli di Roma.

Vittorio Sgarbi a la figlia Evelina ospiti di una trasmissione televisiva nell'ottobre 2024

La prima udienza è stata fissata al 28 ottobre, con notifiche inviate ai familiari più stretti: la sorella Elisabetta, i figli Carlo e Alma e la compagna Sabrina Colle.

La replica di Vittorio Sgarbi

Come riportato da Repubblica, Vittorio Sgarbi ha risposto con durezza all’iniziativa della figlia: “È mal consigliata, vuole visibilità e ha una volontà di rivalsa”.

“Chissà cosa pensa di trovare facendo così – ha dichiarato il critico d’arte–. Ma io sto meglio e non sono preoccupato. Sono addolorato, questo sì”.

Parlando poi al Corriere della Sera, Vittorio Sgarbi ha aggiunto: “Io incapace? Niente di più falso. Evelina è esosa, la sostengo io e ora vuole di più. Mi opporrò alla sua iniziativa giudiziaria”. L’ex sottosegretario, che ha altri due figli, ha spiegato di essersi sentito tradito da una decisione che considera “una coltellata”.

Le condizioni di salute e il ruolo a Arpino

La prima udienza al Tribunale civile di Roma del 28 ottobre sarà decisiva per valutare la richiesta della figlia Evelina. In quella sede il giudice ascolterà le parti e valuterà la documentazione medica. Nel frattempo, Sgarbi non appare in municipio da mesi, e l’amministrazione comunale di Arpino viene guidata dal vicesindaco Massimo Sera, che afferma di essere rimasto in costante contatto con lui.

“L’ho sentito pochi giorni fa, mi ha detto che sta molto meglio e che entro fine mese tornerà in città”, ha dichiarato Sera. Anche lo stesso Sgarbi ha assicurato: “Tornerò presto ad Arpino, voglio riprendere l’impegno politico, magari con ritmi meno intensi”.

Intanto, dall’opposizione è arrivata una nuova istanza per dichiarare l’“impedimento permanente” del sindaco, che porterebbe a nuove elezioni.