Vittorio Sgarbi contro la figlia, interviene anche la madre Barbara Hary: "Bugie su Evelina"

Prosegue lo scontro tra Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina, che ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno per la gestione del patrimonio del padre. In difesa della ragazza è intervenuta anche la madre, Barbara Hary, che ha contestato le voci e le insinuazioni circolate negli anni sul proprio conto e su quello della figlia.

L’intervento di Barbara Hary in difesa di Evelina

Nello scontro di famiglia tra Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina, che ha recentemente richiesto la nomina di un tutore legale che gestisca il patrimonio del critico d’arte, si è inserita anche Barbara Hary.

Stando a quanto riportato da Il Corriere, Barbara Hary ha parlato di un “cerchio tragico” che da anni circonderebbe il critico d’arte e che avrebbe alimentato notizie false. Tra queste, la voce secondo cui Evelina sarebbe nata da una relazione occasionale di Vittorio Sgarbi con una donna di Torino.

Vittorio Sgarbi con la figlia Evelina, immagine di repertorio

“Da diverso tempo circola una notizia assolutamente falsa e, direi, tendenziosa secondo la quale Evelina sarebbe nata da una fugace relazione di Vittorio con una anonima signora di Torino, sposata ad un uomo impotente”, ha riportato Barbara Hary.

“Nel 2023, per tutelare anche mia figlia, ho chiesto a Vittorio la rettifica a proposito di un articolo su Affaritaliani.it dove mi si dava dell’adultera”. Secondo quanto riportato da Hary, Sgarbi avrebbe quindi provveduto a richiedere una rettifica del pezzo.

Secondo Hary, le informazioni su Evelina vengono spesso confuse con quelle riguardanti Alba, altra figlia di Sgarbi. Una sovrapposizione che, a suo dire, viene riproposta ciclicamente con l’obiettivo di screditare madre e figlia.

La replica di Evelina Sgarbi

Anche Evelina Sgarbi ha preso posizione: “Sono rimasta molto colpita dalle menzogne diffuse sui giornali, che hanno danneggiato me e mia madre Barbara”.

“Ho agito nell’interesse di mio padre”, poi ha ribadito, dichiarandosi preoccupata per il suo stato di salute.

La ragazza ha inoltre riportato che è impossibile, nelle ultime settimane, rintracciare telefonicamente il padre. Lo avrebbero confermato anche molti amici dello stesso Sgarbi.

Vittorio Sgarbi contro la figlia

Vittorio Sgarbi ha già replicato alla figlia. Oltre ad essersi dichiarato “addolorato”, Sgarbi ha anche affermato di non essere preoccupato e di aver intenzione di opporsi all’eventuale nomina di un amministratore di sostegno.

Ha inoltre annunciato che, a breve, verrà celebrato il suo matrimonio con Sabrina Colle.