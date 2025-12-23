Vittorio Sgarbi critica la perizia disposta dal giudice, "si può essere consapevoli anche con la depressione"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Vittorio Sgarbi ha commentato negativamente la scelta da parte del Tribunale di Roma di disporre una perizia per valutare la sua capacità di prendere decisioni in autonomia in ambito economico e personale. Il critico d’arte fa anche un riferimento alle sue condizioni: “Attraversare un periodo di depressione, non significa non essere in grado di compiere scelte consapevoli”.

Perché è stata disposta la perizia

Come ricostruisce Il Giornale, a settembre era arrivata la richiesta da parte di Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio, di nominare un amministratore di sostegno per il padre.

Il motivo sarebbe stata la condizione di salute del critico d’arte, colpito da una forte depressione.

ANSA Vittorio Sgarbi con Sabrina Colle, la sua storica fidanzata

Il 22 dicembre, il Tribunale di Roma si è espresso sulla vicenda, ritenendo non necessario nominare un tutore.

Il giudice ha però predisposto una perizia, ritenuta necessaria, per valutare le capacità di Vittorio Sgarbi.

L’obiettivo è capire se lo scrittore è in grado di prendere autonomamente decisioni straordinarie in ambito economico e personale.

Nello specifico, la sentenza spiega che solo dopo questi approfondimenti si potrà capire “se la persona sia in grado di comprendere e valutare il significato e le conseguenze personali, patrimoniali e giuridiche delle decisioni di particolare complessità e rilevanza, con specifico riferimento alla gestione straordinaria del patrimonio e alla scelta di contrarre matrimonio, valutando l’autenticità e la stabilità della volontà decisionale”.

Vittorio Sgarbi dovrà quindi attendere l’esito della perizia per potersi sposare con Sabrina Colle, la sua storica fidanzata.

La perizia potrebbe arrivare entro maggio 2026.

La replica di Vittorio Sgarbi

Contattato da Il Giornale, Vittorio Sgarbi ha commentato la decisione dal parte del Tribunale di Roma.

Il critico d’arte si è detto ottimista, soprattutto per la scelta del giudice di riconoscere la sua ordinaria capacità e il valido supporto affettivo.

Trova però esagerato la scelta di disporre una perizia: “È ingiusto, perché attraversare un periodo di depressione non significa non essere in grado di compiere scelte consapevoli, sia di carattere patrimoniale sia affettivo. Anzi, a volte momenti del genere aiutano a capire con maggiore chiarezza chi ci vuole davvero bene. Io posso ringraziare la mia compagna, Sabrina Colle, e mia sorella, Elisabetta, e con loro pochi amici”, ha spiegato l’ex deputato.

Ad effettuare la perizia sarà la psicologa e psicoterapeuta Lili Romeo.

Per il tribunale dovrà verificare se Vittorio Sgarbi “presenti condizioni psicologiche, psicopatologiche o cognitive tali da incidere sulla capacità di autodeterminarsi in relazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione e all’esercizio dei diritti personalissimi”.

Il commento di Evelina Sgarbi

Il Giornale riporta, anche, le parole di Evelina Sgarbi, dopo la sentenza.

La figlia del critico d’arte si è detta soddisfatta: “Finalmente è arrivato un primo importantissimo segnale che fa ben sperare per quanto riguarda la salute di mio padre”.