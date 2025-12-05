Vittorio Sgarbi dopo l'insulto omofobo a Rocco Casalino chiede l'assoluzione e tira in ballo Papa Francesco

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Vittorio Sgarbi è accusato di diffamazione per un insulto omofobo a Rocco Casalino durante un talk show (gli diede della “checca inutile”). Oggi Sgarbi chiede alla Giunta delle immunità della Camera di essere dichiarato non perseguibile. La sua difesa tenta di annacquare l’accusa, sostenendo che espressioni ritenute offensive non sarebbero tali in un contesto culturale mutato. Sgarbi tira in ballo anche il caso di Papa Francesco che era scivolato su un termine simile (“c’è troppa frociaggine nella Santa Sede”).

Offese a Rocco Casalino, la difesa di Vittorio Sgarbi

Il fattaccio accadde il 30 gennaio 2020: nel corso della trasmissione Stasera Italia condotta da Barbara Palombelli su Rete 4.

Il legale di Sgarbi ha sostenuto che le critiche espresse dal suo assistito “sebbene connotate da toni aspri, non si sarebbero tradotte in insulti gratuiti”.

Rocco Casalino

È il Fatto Quotidiano a riportare gli ultimi dettagli della vicenda. La linea difensiva di Vittorio Sgarbi punta a considerare la dinamica del contesto: si fa riferimento a un paio di decisioni giurisprudenziali, indicate a titolo di “importante cambiamento culturale che, anche grazie all’introduzione dell’istituto giuridico delle unioni civili, dovrebbe indurre a ritenere che oggi l’omosessualità non costituisca più un insulto lesivo della altrui reputazione”.

Insomma, secondo tale ragionamento oggi dare dell’omosessuale a qualcuno, anche utilizzando i sinonimi più aspri, non sarebbe un insulto.

Il riferimento a Papa Francesco

Quelle di Sgarbi, dunque, secondo tale logica, sarebbero state dichiarazioni rientranti nel diritto di critica e non una diffamazione. Infine il riferimento a Papa Francesco, che ha sdoganato universalmente il termine “frociaggine”.

Dopo l’attacco, Casalino aveva querelato Sgarbi per diffamazione e nel 2023 il critico venne condannato a 1.000 euro di multa. Ma la multa era poca cosa, se paragonata ai 3.000 euro di spese processuali e, soprattutto, al risarcimento danni ben più corposo (all’epoca si parlò di circa 50 mila euro).

Già ai tempi Sgarbi aveva provato a sminuire spiegando che la parola “checca” non era offensiva, buttandola sulla libera manifestazione del pensiero.

Gli insulti omofobi sono reato?

I riferimenti all’omosessualità altrui non sono tutti uguali. La legge e le decisioni della Cassazione negli ultimi anni tracciano una linea precisa: non conta solo la parola usata, ma il contesto, l’intenzione e la presenza o assenza del destinatario.

In generale, un insulto omofobo rivolto in assenza della persona offesa configura il reato di diffamazione, mentre se è pronunciato direttamente al destinatario integra ingiuria, oggi depenalizzata e qualificata come illecito civile.

Quanto alla tipologia delle parole, la Cassazione ha ribadito che espressioni come “frocio”, “finocchio”, “ricchione” e simili restano oggettivamente offensive e lesive della dignità personale, indipendentemente dai cambiamenti culturali. Al contrario, termini neutri quali “gay”, “omosessuale”, “lesbica” o “trans” hanno natura descrittiva e non sono mai reato, a patto che vengano utilizzati in maniera non spregiativa.

In caso di frasi con carattere spregiativo volto a insultare la vittima, e con un grado di reiterazione nel tempo tale da far vivere il destinatario in ansia o paura o in caso di spingerlo a cambiare abitudini di vita, la Cassazione riconosce il reato di stalking.

Sgarbi si scusa con Mariarita Signorini

E per un’altra vicenda, invece, Vittorio Sgarbi si è scusato pubblicamente: sei anni fa il critico d’arte insultò l’ex presidente di Italia Nostra e restauratrice Mariarita Signorini: “Poveretta… demente… gallina… oca giuliva” e molto altro.

L’oggetto del contendere: il prestito dell’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci al museo del Louvre, su cui Signorini si era espressa in modo contrario a differenza del critico d’arte.

Oggi Sgarbi ha pubblicato una lettera di scuse su Facebook per quelle “modalità espressive” riconosciute come “inappropriate e offensive”. Per tale motivo Sgarbi esprime “sincere scuse”.