Vittorio Sgarbi dopo la tracheostomia, cosa dice l'ultimo bollettino sulle sue condizioni in terapia intensiva

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Vittorio Sgarbi resta ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato sottoposto a una tracheostomia percutanea dopo una grave insufficienza respiratoria. L’ultimo bollettino medico riferisce di condizioni stabili e di un miglioramento del quadro polmonare e della microembolia, ma il critico d’arte ha ancora bisogno del supporto ventilatorio. Ecco cosa si sa sulla sua situazione ad oggi, 11 ottobre.

Come sta Vittorio Sgarbi: il bollettino del Gemelli

L’ultimo bollettino diffuso dal Policlinico Gemelli e firmato dal professor Massimo Antonelli, responsabile dell’area di terapia intensiva, descrive una situazione clinica stabile, accompagnata da alcuni segnali di miglioramento sul fronte polmonare.

La nota precisa che il miglioramento del quadro polmonare e della microembolia polmonare non ha ancora permesso di interrompere il supporto ventilatorio, rendendo necessaria la tracheostomia.

Sgarbi è ricoverato dal 30 settembre, quando era stato portato in ospedale per una grave insufficienza respiratoria.

Perché i medici hanno scelto la tracheostomia per Vittorio Sgarbi

La tracheostomia percutanea consiste nella creazione di un’apertura nella trachea attraverso il collo, nella quale viene inserita una cannula che consente di gestire il supporto respiratorio.

La procedura viene utilizzata anche nei pazienti che necessitano di ventilazione meccanica prolungata e può facilitare la gestione delle vie aeree quando non è possibile interrompere rapidamente l’assistenza respiratoria.

Nel caso di Sgarbi, il motivo dell’intervento è indicato direttamente nel bollettino: l’impossibilità di sospendere il supporto ventilatorio nonostante il miglioramento di alcuni parametri clinici.

La tracheostomia, da sola, non consente però di stabilire quali saranno i tempi di recupero né l’evoluzione della malattia. Per valutare la situazione servono gli aggiornamenti dei medici e l’andamento complessivo delle condizioni del paziente.

Cosa ha detto la figlia Evelina: la sua preoccupazione

Negli ultimi giorni le notizie sul critico d’arte hanno suscitato grande attenzione, anche dopo le dichiarazioni della figlia Evelina, ospite di Verissimo il 10 ottobre.

La figlia ha descritto la situazione del padre come grave e ha riferito le proprie preoccupazioni dopo averlo visto in ospedale.

Il dato clinico ufficiale più recente resta quello diffuso dal Gemelli: condizioni stabili, miglioramento del quadro polmonare e della microembolia, ma necessità di proseguire con il supporto ventilatorio.