Vittorio Sgarbi "è ancora molto grave" secondo Evelina che accusa sulla "balla", l'ufficio stampa la smentisce

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Incertezza sulle condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli. La figlia Evelina ha smentito le voci su una presunta ripresa miracolosa del padre, definendo “un’ennesima balla” le ricostruzioni della compagna Sabrina Colle e sostenendo che Sgarbi venga trattato come un “brand” per non danneggiare il “business”. L’ufficio stampa del critico d’arte ha però smentito categoricamente le accuse.

Le condizioni di Vittorio Sgarbi

Le rassicurazioni circolate negli ultimi giorni sulla salute di Vittorio Sgarbi sono state duramente contestate dalla figlia Evelina durante un intervento telefonico nel programma Suite 102.5 su Rtl 102.5. “La situazione è molto grave“, ha dichiarato la 26enne, sottolineando di aver trovato il padre ancora in terapia intensiva durante una visita avvenuta il 21 ottobre.

“La comunicazione di questi giorni è volta a far pensare che lui stia molto meglio, ma purtroppo non è così”, ha avvertito la ragazza, invitando alla prudenza: “Starei attenta a parlare come se fosse successo un miracolo“.

ANSA

Evelina ha inoltre raccontato le enormi difficoltà riscontrate nel ricevere informazioni mediche per telefono trovandosi a Milano, mentre il critico d’arte è ricoverato a Roma. L’unico momento di speranza vissuto dalla giovane risale alla visita in reparto, quando ha riferito di aver visto il padre annuire debolmente in risposta a una domanda sulla sua presenza.

Le accuse di Evelina

Le parole della figlia hanno colpito direttamente l’entourage del padre e in particolare la sua compagna Sabrina Colle, con la quale è in corso una battaglia che ha già spinto la 26enne a richiedere la nomina di un amministratore di sostegno. Evelina ha attaccato frontalmente la “narrazione del ricovero” fornita in queste settimane, avanzando sospetti sui motivi che spingerebbero a diffondere notizie ottimistiche.

“Fa comodo far passare questo messaggio, cioè che stia meglio, perché per chi gli sta intorno è come se fosse un prodotto, un brand“, ha detto, chiarendo che a suo dire ammettere la reale gravità della situazione metterebbe a rischio gli affari: “E se questo decade, se si venisse a sapere che non è più in grado di fare le cose che faceva prima, non sarebbe più un business”.

Evelina ha poi affermato che la versione del ricovero fosse falsa poiché, a suo dire, Sgarbi si trovava a Palermo per un’intervista il 29 settembre, definendo la ricostruzione “l’ennesima balla”.

La smentita dell’ufficio stampa

Le dichiarazioni della ragazza hanno provocato la reazione immediata dello staff ufficiale del critico d’arte, che ha diffuso una dura nota di smentita per respingere le accuse e correggere le affermazioni relative alla giornata del 29 settembre.

“È falso che Vittorio Sgarbi il 29 settembre, cioè il giorno antecedente al suo ricovero al Gemelli, fosse a Palermo”, ha chiarito l’ufficio stampa, precisando che il professore si trovava già da diversi giorni nella sua abitazione romana dove era stato visitato dai medici del Gemelli, come confermato dai documenti del nosocomio.

La trasferta siciliana a cui si riferiva la figlia risalirebbe invece al 25 settembre. La nota si è conclusa stigmatizzando duramente “la manipolazione della data” e bollando i commenti e le accuse di Evelina come “un’ulteriore diffamazione“, ritenuta “tanto più grave perché commessa in un momento in cui dovrebbe prevalere l’interesse alla salute di Vittorio Sgarbi”.