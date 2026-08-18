Vittorio Sgarbi e il furto delle opere di Antonello da Messina: "Ladri ignoranti, non riusciranno a venderle"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Vittorio Sgarbi tuona contro i ladri delle opere di Antonello da Messina, ma non risparmia i sistemi di sicurezza del museo. Il noto critico d’arte è intervenuto sul caso del furto di Ferragosto al MuMe di quattro inestimabili opere del pittore siciliano del Quattrocento, ben conosciuto dall’ex sottosegretario del ministero della Cultura.

Il furto delle opere di Antonello da Messina

Il clamoroso colpo è andato a segno in pochi minuti, tra le 20 e le 21 della serata del 15 agosto. Approfittando delle celebrazioni per la processione della Vara della Madonna Assunta, la banda è riuscita a portare via dal Museo regionale interdisciplinare Accascina di Messina di tre delle cinque tavole che compongono il Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte del Cristo in Pietà e della Madonna col Bambino.

Proprio quest’ultima opera di Antonello da Messina è stata acquistata dalla Regione siciliana nel luglio 2003 in un’asta di Christie’s su suggerimento di Vittorio Sgarbi, che rivendica con orgoglio quella proposta: “Veniva da una collezione privata berlinese e venne battuta alla modica cifra di 257.188,75 sterline inglesi (pari a 361.857,42 euro), con un scarto minimo dunque rispetto alle 200.000 sterline della sua base d’asta” ha spiegato in un’intervista al Corriere della Sera.

ANSA

Il commento di Vittorio Sgarbi

Mentre gli inquirenti sono al lavoro per rintracciare gli autori del furto e l’eventuale basista, senza escludere la pista di una banda di ladri specializzati arrivati da fuori la Sicilia o l’Italia, il critico d’arte definisce il colpo “senza senso“, vista l’unicità delle tavolette e la conseguente difficoltà della loro vendità.

“È un furto messo a segno da ignoranti, ladri inconsapevoli del valore inestimabile delle opere e convinti di potere piazzarle sul mercato. Non ci riusciranno e, spero presto, saranno ritrovate” ha detto Sgarbi al Giornale di Sicilia, sostenendo che le opere saranno adesso “a casa dei ladri e per loro sarà difficile trasferirli».

Le indagini sul colpo

Al centro delle indagini anche i custodi presenti al momento del colpo e i sistemi di sicurezza, che la direzione del museo ha dichiarato essere perfettamente funzionanti.

Eppure il personale hanno affermato di non essersi accorti di nulla nonostante l’allarme, il sistema di videosorveglianza e le operazioni di scardinamento della teca blindata in cui era custodita la Madonna.

Nella giornata di lunedì era stato annunciato il ritrovamento del furgone usato per il furto, ma secondo fonti investigative citate da Ansa, il mezzo non sarebbe quello utilizzato dalla banda.

Sulle falle nella sicurezza Sgarbi ha dichiarato di non avere dubbi “perché se il sistema avesse funzionato a dovere i ladri non sarebbero usciti”.

Alla domanda se crede che dietro il colpo possa esserci un mandante, Vittorio Sgarbi ha detto di non aver “mai assistito a furti su commissione, si tratta sempre di una sopravvalutazione delle proprie capacità da parte di chi effettua il colpo e dell’inesperienza nel campo – ha aggiunto – Gente convinta di essere in grado, a saccheggio portato a termine, di potere effettuare transazioni in realtà impossibili“.