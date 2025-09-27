Vittorio Sgarbi e lo scontro con Evelina, interviene l'altra figlia Alba e attacca la sorella: "Come fa?"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La richiesta di Evelina Sgarbi di nominare un amministratore di sostegno per il padre Vittorio divide la famiglia. Alba, figlia del critico e della cantante lirica Kozeta Hajdini, accusa la sorella di “esagerare” e difende la lucidità del padre, che annuncia il matrimonio con Sabrina Colle. L’udienza è fissata per il 28 ottobre a Roma.

La richiesta di Evelina Sgarbi sull’amministratore di sostegno

La richiesta avanzata da Evelina Sgarbi, 25 anni, per la nomina di un amministratore di sostegno al padre Vittorio, ha aperto uno scontro pubblico tra le figlie del critico d’arte.

Secondo Evelina, l’ex sottosegretario alla Cultura e attuale sindaco di Arpino “non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi”, dopo il lungo ricovero al Policlinico Gemelli. L’udienza al Tribunale civile di Roma è fissata per il 28 ottobre.

IPA Vittorio Sgarbi con la figlia Evelina, che ha richiesto per lui un amministratore di sostegno

Vittorio Sgarbi ha già dichiarato di opporsi a ogni ipotesi di amministratore di sostegno: “Io incapace? Niente di più falso”. A Roma, per l’udienza, saranno presenti anche i figli, tra cui Alba, che è intervenuta nella vicenda, scontrandosi con la sorella.

La replica dell’altra figlia Alba

Dura la replica di Alba Sgarbi, 26 anni, figlia della cantante lirica Kozeta Hajdini, che vive a Tirana: “Mia sorella sta esagerando. Come fa a parlare, se non sa nemmeno come sta nostro padre? Veramente non la capisco”.

Alba sostiene di aver seguito più da vicino il padre durante la malattia: “Sono stata sei volte a Roma, ho preso un appartamento vicino al Gemelli per stargli accanto il più possibile. Evelina invece l’ha visto solo una volta in ospedale per cinque minuti”.

Alba ha parlato anche del futuro matrimonio annunciato tra il padre e Sabrina Colle, compagna storica del critico: “Anzi, doveva sposarla prima. Sabrina è stata con lui giorno e notte in ospedale, lo ha sostenuto sempre. Era lui che la voleva accanto”.

Le pressioni esterne

Alba ipotizza che la sorella Evelina possa aver subito “pressioni esterne” nella scelta di rivolgersi al giudice. A sostenerla è anche la madre Kozeta, che rimarca: “Su Vittorio sono state dette molte falsità, anche infamanti. La depressione che ha affrontato è stata la conseguenza diretta di quegli attacchi”.

Hajdini respinge inoltre le ricostruzioni secondo cui avrebbe avuto un figlio con Sgarbi perché il marito era impotente: “Sono tutte falsità. Mio marito era stato vittima di un incidente, era in coma, poi è morto. Ho letto solo cattiverie”

Al netto di nuovi interventi, bisognerà ora attendere il 28 ottobre, giorno dell’udienza in Tribunale, per capire come si evolverà la vicenda.