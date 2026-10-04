Vittorio Sgarbi, ex Barbara Hary difende la figlia Evelina e attacca due programmi tv: "Massacro mediatico"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dal 30 settembre Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una insufficienza respiratoria. Nelle ultime ore è intervenuta l’ex compagna Barbara Hary, parlando di un “massacro mediatico” contro la figlia Evelina Sgarbi. Nel mirino della donna ci sono due programmi tv di Rai e Mediaset, accusati di diffondere una “narrazione falsa e fuorviante” sui problemi di salute del critico d’arte.

Vittorio Sgarbi, la ex Barbara Hary difende la figlia Evelina

“Continua il massacro mediatico contro mia figlia Evelina Sgarbi“. Così in una nota Barbara Hary, ex compagna di Vittorio Sgarbi.

Al centro della vicenda i problemi di salute del 74enne ex sottosegretario alla Cultura, ricoverato da giorni in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma.

ANSA

Secondo Hary su Sgarbi c’è “una narrazione falsa e fuorviante, che lede volutamente l’immagine di mia figlia e la dignità di suo padre, contribuendo a depistare l’emergere della verità”.

Barbara Hary contro due programmi tv

Barbara Hary lancia precise accuse a due noti programmi tv, La Vita in Diretta su Rai1 e Dentro la Notizia di Canale 5, affermando che non tengono conto della “realtà dei fatti”, e cioè che “i problemi di Vittorio sono clinici fisiologici e non di natura depressiva”.

“Anziché ricercare le cause vere di questo dissesto fisico”, continua, le due trasmissioni “continuano a promuovere ‘carrambate’ strappalacrime a favore della aspirante sposa Sabrina Colle, fini a se stesse o al massimo allo share. Tutto ciò è vergognoso”.

E ancora: “Come si fa a difendere soggetti che trattano quest’uomo come un brand e non come una persona ammalata?”.

“Come si fa a ribaltare responsabilità precise, che verranno presto a galla, su legittime inchieste di trasmissioni tv e giornali? Suvvia, un po’ di deontologia professionale non guasterebbe”.

“Quanto alle opinioni di presunti amici e amiche di Vittorio, sbucati improvvisamente in questi giorni in tv – continua Hary -, mia figlia Evelina ha già dato mandato al nostro legale Lorenzo Iacobbi di tutelare la sua immagine in ogni sede”.

Evelina Sgarbi contro “l’ipocrisia che circonda” il padre

Barbara Hary se la prende con le persone vicine a Sgarbi, a partire dalla “aspirante moglie Sabrina Colle”: Sgarbi è già stato due volte in ospedale “tra la vita e la morte”, “questo significa prendersi cura di una persona?”.

“Forse – attacca – erano troppo impegnati a taroccare le foto e i video per dimostrare che stava bene per accorgersi che in realtà già a Castellabate era pallido come un cadavere”.

“Mia figlia – continua – non riesce più a sopportare che suo padre sia gestito in maniera superficiale come un brand e non venga curato come si deve”.

Evelina Sgarbi “non è più disponibile ad accettare l’ipocrisia che circonda Vittorio”.

“Suo padre rischia di morire e lei vuol far di tutto affinché venga curato almeno in questo ultimo periodo nel migliore dei modi, accudito come persona e non sfruttato fino al midollo per business come un brand”, conclude.