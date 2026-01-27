Vittorio Sgarbi, i periti dovranno analizzare il suo reale stato di salute dopo le accuse della figlia Evelina

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio, ha definito “una piccola vittoria” l’udienza che ha dato il via alla perizia con cui dovranno essere stabilite legalmente le condizioni fisiche e mentali del padre. La donna aveva chiesto per l’ex parlamentare l’amministratore di sostegno, dopo alcuni ricoveri in ospedale e il peggioramento della sua salute.

L’udienza per stabilire le condizioni di Sgarbi

Nella giornata del 27 gennaio si è tenuta l’udienza conoscitiva per avviare la perizia sulle condizioni fisiche e mentali dell’ex parlamentare, critico d’arte e personaggio televisivo Vittorio Sgarbi.

I periti dovranno decretare se Sgarbi sia in possesso del pieno delle sue facoltà mentali, che secondo la legge potrebbero permettergli di rappresentarsi in maniera del tutto autonoma in atti importanti come la redazione del testamento, senza bisogno di un amministratore di sostegno.

La questione è nata proprio dalla richiesta di un amministratore di sostegno per Sgarbi, avanzata dalla figlia Evelina e respinta da un giudice.

Cosa sostiene Evelina Sgarbi

Evelina Sgarbi ha iniziato a chiedere maggiori attenzioni rispetto alle condizioni del padre dal primo ricovero dell’ex parlamentare in ospedale.

Le sue condizioni avevano destato preoccupazione, perché Sgarbi era arrivato in ospedale in un grave stato di denutrizione. Pesava soltanto 47 chili.

Da qui Evelina Sgarbi, che ha sempre mantenuto buoni rapporti con il padre, ha temuto che Vittorio Sgarbi non fosse più in grado di prendersi cura di sé e che la cerchia di persone che gli gravitava attorno non avesse a cuore il suo interesse.

Le parole della madre di Evelina

La posizione di Evelina Sgarbi è stata spiegata anche dalla madre, Barbara Hary, intervistata alla trasmissione La Volta Buona di Rai 1:

Non c'è stato un litigio tra loro, mia figlia non ha preso una posizione contro Vittorio, ha chiesto un amministratore di sostegno e una perizia, che è necessaria d'ufficio, per verificare le sue reali condizioni.

Hary ha poi spiegato che la figlia non ha “fatto causa” al padre, e che ha agito semplicemente per assicurarsi che Sgarbi fosse nelle migliori condizioni per prendersi cura di sé ed evitare che le sue condizioni di salute peggiorino ulteriormente.