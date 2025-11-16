Vittorio Sgarbi, il ritorno in tv visibilmente provato. Bufera contro Domenica In: “Avvoltoi! Vergognatevi”

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Vittorio Sgarbi è tornato in televisione dopo la malattia che lo ha costretto a ritirarsi dagli impegni pubblici. Intervistato da Mara Venier a Domenica In, appare visibilmente provato e poco lucido. Sui social monta l’indignazione e in molti si scagliano contro chi sceglie di “sfruttare” il critico d’arte nonostante le condizioni di salute visibilmente compromesse.

Vittorio Sgarbi a Domenica In, bufera sui social

Vittorio Sgarbi è noto per la lingua affilata, la parlantina sciolta e un temperamento focoso. Ospite di Domenica In nella puntata del 16 novembre, il critico d’arte è apparso molto diverso dal solito.

Parlava poco, quasi biascicando, con lo sguardo sempre rivolto in basso, verso il libro che ha il compito di promuovere.

ANSA Vittorio Sgarbi e la compagna Sabrina Colle

In molti ipotizzano che l’intervista condotta da Mara Venier e Tommaso Cerno sia stata registrata e ampiamente tagliata.

I commenti sui social sono numerosi e tutti affilati. “Avvoltoi! Vergognatevi” scrive un utente su X.

Mentre c’è chi parla di “tv del dolore nella forma peggiore” e chi ancora suggerisce che “forse Vittorio Sgarbi andrebbe lasciato in pace”.

L’annuncio delle nozze con Sabrina Colle

Nel corso della trasmissione Rai, Sgarbi ha anche annunciato l’intenzione di sposare, “a Venezia”, la compagna Sabrina Colle.

“Perché il matrimonio? – spiega – Per dare, come è giusto, una parte della mia sensibilità e della mia esistenza a chi mi è stata vicino e a chi mi ha dato forza nella difficoltà della vita quotidiana”.

Le nozze come “volontà di testimoniare la mia convinzione e la mia riconoscenza a Sabrina”.

“Il tempo non cambia e non muta lo spirito delle persone, le rende più vicine e più legate. – chiosa il critico – Finisce lo stupore, rimane l’amore, che è la cosa più importante”.

Il silenzio sul caso della figlia Evelina

Se nel parlare della compagna Vittorio Sgarbi si lascia andare a un fiume di parole, decisamente più caustico è nel trattare della figlia.

Evelina, che ha chiesto per il padre un amministratore di sostegno, era stata recentemente ospite di Domenica In.

Venier ricorda di averle consigliato di fare visita al padre al più presto. “Poteva tranquillamente venire, non è venuta. Ha deciso così” risponde Sgarbi.

E la questione si interrompe bruscamente, con un “no” deciso alla domanda se queste polemiche provochino in lui del dolore.