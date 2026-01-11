Vittorio Sgarbi in gravi condizioni di salute e forse “ricattato”, la rivelazione della figlia Evelina

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Le reali condizioni di salute e la lucidità di Vittorio Sgarbi non sono attualmente chiare, neppure ai familiari più stretti. Lo dichiara la figlia Evelina, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Dopo aver visto rifiutata la richiesta di assegnare al padre un amministratore di sostegno, adesso Evelina Sgarbi attende i risultati della perizia medica, ma teme che Vittorio possa essere vittima di un "ricatto".

Mistero sullo stato di salute di Vittorio Sgarbi

Appena qualche mese fa, Vittorio Sgarbi è apparso in televisione, ospite di Domenica In, per presentare il suo nuovo libro.

In quell’occasione, il critico d’arte è sembrato visibilmente provato e, a tratti, poco lucido, destando la preoccupazione dei familiari.

Nel salotto domenicale di Verissimo, Evelina Sgarbi torna a parlare del padre e della battaglia legale intrapresa per prendersene cura.

La 26enne lamenta di non aver alcun accesso alle cartelle mediche del genitore e di non ricevere alcuna informazione dai medici che lo hanno in cura.

"Ci sarà qualcosa di grave sotto" ipotizza Evelina, sottolineando come i dottori che lo hanno visto in televisione abbiano pensato a "delle ischemie celebrali, delle metastasi o dei forti trattamenti psicologici".

La richiesta della figlia Evelina

Evelina Sgarbi ha chiesto per il padre un amministratore di sostegno, ma la sua richiesta è stata respinta dal Tribunale

Con un ma. Il giudice non ha ritenuto necessario nominare un amministratore, ma ha ordinato una perizia medica, programmata per il mese di maggio 2026.

"È un passo avanti" commenta la figlia, che pur avrebbe preferito un intero team di medici e la presenza di una psichiatra al solo psicologo.

Alla perizia prenderanno parte anche i periti richiesti dai legali di Evelina e, probabilmente, quelli del fratello Carlo, "anche lui vuole fare chiarezza".

Sgarbi potrebbe essere "ricattato"

Nel corso della puntata di Verissimo, l’ospite spiega a Silvia Toffanin di essere osteggiata da Sabrina Colle, attuale compagna di Vittorio Sgarbi.

Colle ha accusato la figlia del compagno di agire per interesse, quest’ultima ribalta l’accusa: "È lei ad avere delle società che incassano dai lavori di mio padre".

Anche il tentativo di matrimonio (bloccato dal giudice), secondo Evelina, sarebbe un modo per approfittare del patrimonio dell’uomo in difficoltà.

"Adesso è debole, fragile, plagiato": così Evelina descrive il padre, ipotizzando che tutto ciò che ha recentemente dichiarato, potrebbe essere frutto di un "ricatto".