Vittorio Sgarbi in pubblico dopo il ricovero per depressione, la foto al seggio per le elezioni nelle Marche

In occasione delle elezioni regionali nelle Marche, Vittorio Sgarbi è tornato in pubblico per la prima volta dopo il ricovero per depressione al Policlinico Gemelli. Il critico d’arte si è presentato al seggio di San Severino Marche insieme alla compagna e ha condiviso sui suoi profili social alcune foto della giornata.

Vittorio Sgarbi, le foto al seggio per le elezioni regionali nelle Marche

Tra gli aventi diritto che hanno già votato alle elezioni regionali nelle Marche c’è anche Vittorio Sgarbi.

Per l’occasione, sono state scattate alcune foto che lo ritraggono al seggio, foto condivise sui profili social del critico d’arte.

Vittorio Sgarbi nel 2024

L’opinionista era accompagnato al seggio da Sabrina Colle, con la quale, come da lui stesso recentemente annunciato, presto convolerà a nozze.

Come riporta Il Corriere, Sgarbi è stato accolto al seggio del Comune di San Severino Marche dalla sindaca del posto, Rosa Piermattei.

La prima apparizione pubblica dopo il ricovero per depressione

La foto condivisa dallo stesso Vittorio Sgarbi è in realtà uno scatto doppio, che lo ritrae in un completo nero, nel momento in cui ha depositato la scheda elettorale dentro l’urna.

Si tratta della prima foto, oltre che della prima apparizione pubblica, dopo il suo ricovero per depressione presso il Policlinico Gemelli.

Il politico, al momento sindaco di Arpino (in provincia di Frosinone), ha recentemente dichiarato che, qualora Francesco Acquaroli dovesse primeggiare alle elezioni, sarebbe pronto a proporsi come assessore alla Cultura.

La lite familiare in corso

Nelle ultime settimane, il nome di Vittorio Sgarbi ha nuovamente attirato l’attenzione del pubblico per la lite familiare con la figlia Evelina.

La figlia del critico d’arte ha chiesto la nomina di un amministratore di sostegno, sostenendo che il padre non sia più in grado di intendere e di volere. Sgarbi ha respinto con forza queste accuse, definendo false le parole della figlia.

Ne è nato un acceso botta e risposta attraverso la stampa: Evelina ha ribadito di agire per tutelare il padre, mentre il critico l’ha accusata di interessi nascosti.

“Chissà cosa pensa di trovare facendo così”, ha addirittura affermato Sgarbi in una recente intervista.

Nella lite si sono successivamente inserite anche Barbara Hary, madre di Evelina, che ha parlato di bugie diffuse per screditare lei e la figlia, e Alba, figlia maggiore di Sgarbi, che invece ha difeso il padre.

Con una nota stampa, infine, Evelina ha tirato in ballo dei presunti alimenti arretrati che il padre non le avrebbe corrisposto, costringendola a ritirarsi dall’università.