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“Il certificato di oggi del Gemelli dice che è lì solo per recupero funzionale”. Così Ugo Ruffolo, avvocato di Vittorio Sgarbi, ha spiegato a La Volta Buona il 27 novembre perché il critico d’arte è ancora ricoverato al policlinico romano dopo la polmonite che lo aveva portato in terapia intensiva. Sul profilo Facebook di Sgarbi, il legale ha pubblicato anche una nota sulla decisione del Tribunale di Roma di respingere la richiesta della figlia Evelina di nominare un amministratore di sostegno per il padre.

Come sta Vittorio Sgarbi, secondo il suo avvocato

“Sta così bene che il certificato di oggi del Gemelli dice che è lì solo per recupero funzionale”, ha dichiarato Ruffolo a La Volta Buona. Il legale ha ricondotto la necessità di proseguire il ricovero al lungo periodo di degenza. Sui tempi delle dimissioni non ha indicato una data.

Il ricovero era iniziato il 30 settembre. Come ricordava Fanpage il 12 novembre, l’ex sottosegretario alla Cultura era arrivato d’urgenza al Gemelli per una grave insufficienza respiratoria provocata da una polmonite.

Intorno al 10 ottobre, mentre Sgarbi era in terapia intensiva, i medici avevano dovuto praticare una tracheostomia per assicurargli il supporto ventilatorio. Il 26 ottobre il critico aveva lasciato la rianimazione per la terapia subintensiva, dove aveva iniziato la riabilitazione respiratoria.

Il 12 novembre Fanpage faceva sapere del successivo trasferimento in Pneumologia. “Respira bene ed è cosciente”, avevano riferito alla testata fonti secondo le quali Sgarbi era rimasto vigile per quasi tutta la degenza, salvo nei giorni in cui era stato necessario sedarlo.

La nota dell’avvocato sui social di Vittorio Sgarbi

Il Tribunale di Roma ha “integralmente rigettato, ritenendolo infondato, il ricorso” di Evelina Sgarbi, scrive Ruffolo su Facebook. Della decisione aveva dato notizia Adnkronos il 23 novembre. Già con il decreto del 22 dicembre 2025 la giudice aveva respinto la richiesta di un amministratore di sostegno per la cura della persona, le scelte sulla salute e la gestione ordinaria del patrimonio. Restava da accertare se Sgarbi fosse in grado di fare testamento e di decidere autonomamente se sposarsi.

Secondo quanto riferito dall’avvocato, sia la prima perizia sia il supplemento disposto dopo il ricovero hanno confermato entrambe le capacità. Nella nota Ruffolo cita un passaggio del provvedimento in cui la giudice spiega che “la gravità della condizione sanitaria, pur indiscutibile, non può essere confusa con la sussistenza dei presupposti giuridici per l’apertura dell’amministrazione di sostegno”.

I dubbi di Evelina sulla perizia e la risposta dell’avvocato

La figlia del critico contestava che la consulente del tribunale, Pietronilla Romeo, avesse confermato le proprie conclusioni senza visitare di nuovo il padre dopo l’uscita dalla rianimazione. Aveva quindi annunciato il deposito delle controperizie dei suoi consulenti, lo psichiatra Gabriele Dania e la neuropsicologa Carla Matta.

A La Volta Buona Ruffolo ha spiegato che la giudice aveva incaricato la consulente di esaminare la documentazione clinica e di sentire i medici che avevano in cura Sgarbi al Gemelli. Nel corso dell’intervista si è parlato anche di Sabina Colle, compagna del critico da oltre vent’anni. Alla domanda se i due si sposeranno, l’avvocato ha risposto: “Sono liberi di farlo”.