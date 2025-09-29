Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina ha un rimorso: "Dovevo muovermi prima" e attacca chi l'ha portato al seggio

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Vittorio Sgarbi è apparso fragile alle elezioni nelle Marche: a denunciare le sue condizioni è la figlia Evelina, che ha chiesto al tribunale un amministratore di sostegno, ipotizzando un’operazione mediatica per mostrarlo autosufficiente. Attorno al critico d’arte c’è un duro scontro familiare, tra accuse reciproche e tensioni amplificate dai social.

Il rammarico della figlia Evelina

Una figlia che ha visto l’immagine di un padre “fragile, dimagritissimo” e il rammarico di non aver agito per tempo. Evelina ha reagito in questo modo, commentando all’Ansa le foto di Vittorio Sgarbi presente al seggio per esprimere il suo voto nelle Marche.

Secondo la donna, una fatica evitabile e orchestrata ad arte. L’ex parlamentare sarebbe stato “trascinato fino al seggio dopo un lungo viaggio di centinaia di chilometri con l’intento preciso di farlo fotografare”, con l’obiettivo di mostrarlo in grado di “esercitare i suoi diritti”.

Evelina e Vittorio Sgarbi nel 2024

Evelina ha inoltre notato la diffusione della firma del padre, gesto che le è parso sospetto. “Sembra un’operazione orchestrata ad hoc per dimostrare preventivamente che sta benissimo ed è in grado di badare a se stesso”.

Lo stato di salute di Vittorio Sgarbi

Assistita dal legale Lorenzo Iacobbi, Evelina Sgarbi ha depositato in tribunale una richiesta per ottenere la nomina di un amministratore di sostegno a favore del padre.

Secondo la figlia, Vittorio Sgarbi ha bisogno di qualcuno che possa proteggerlo e difendere la sua immagine pubblica, oltre che gestire i suoi interessi con trasparenza e controllo.

Le immagini circolate mostrano, secondo lei, un uomo provato, e la sua esposizione sarebbe stata strumentalizzata. “Quando guardo quelle foto, dove sembra il fantasma di se stesso, pallido, bianco, emaciato, mi viene un solo rimorso: non averlo fatto prima, non essermi mossa prima”.

Le foto di Sgarbi al voto

L’occasione che ha riportato Vittorio Sgarbi sotto i riflettori è stata la tornata elettorale nelle Marche: si è recato al seggio di San Severino insieme alla compagna, dopo il recente ricovero per depressione al Policlinico Gemelli di Roma.

Per Sgarbi si è trattato della prima apparizione pubblica dopo il periodo di cura. Di recente aveva dichiarato che, in caso di vittoria di Francesco Acquaroli (come è poi accaduto) sarebbe stato pronto ad assumere l’incarico di assessore alla Cultura.

La lite familiare

La reazione di Evelina Sgarbi va contestualizzata con le tensioni familiari: la figlia sostiene che il padre non sia più in grado di intendere e volere, ma Vittorio ha respinto con decisione le accuse, parlando di dichiarazioni false e attribuendo alla figlia secondi fini.

Nel dibattito sono intervenute anche Barbara Hary, madre di Evelina, che ha denunciato menzogne ai danni suoi e della figlia, e Alba, primogenita di Sgarbi, che invece ha preso posizione a favore del padre.

Con una nota ufficiale, infine, Evelina ha ricordato i presunti alimenti arretrati mai corrisposti dal critico, che l’avrebbero costretta ad abbandonare l’università.