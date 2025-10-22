Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina querela i medici dell'ospedale Gemelli per aver falsificato la firma

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Nuovo capitolo nella vicenda familiare di Vittorio Sgarbi. La figlia del critico d’arte, Evelina Sgarbi, ha presentato una querela per falso nei confronti di alcuni medici del Policlinico Gemelli di Roma, accusandoli di aver contraffatto la firma del padre al momento del ricovero. La notizia è stata resa nota dal legale della famiglia, Lorenzo Iacobbi, che ha parlato di una “vicenda drammatica e dolorosa” destinata ad avere sviluppi giudiziari.

Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina querela i medici del Gemelli

Il ricovero di Sgarbi risale all’8 maggio 2025, quando i sanitari del Gemelli avevano diagnosticato una depressione maggiore accompagnata da grave malnutrizione.

Secondo la denuncia, al momento dell’ingresso in ospedale sarebbe stato compilato un modulo per il consenso al trattamento dei dati personali in cui il critico avrebbe autorizzato i medici a comunicare informazioni sul suo stato di salute solo alla compagna Sabrina Colle, escludendo ogni altro familiare, compresa la figlia Evelina.

Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina

La 25enne, attraverso il suo legale, sostiene che quella firma non sarebbe autentica. L’ipotesi è che qualcuno l’abbia falsificata, impedendole così di ricevere aggiornamenti sulle condizioni di salute del padre.

Come riporta La Repubblica, l’avvocato Iacobbi ha chiarito che l’obiettivo della querela è accertare “chi abbia effettivamente precluso a Evelina la possibilità di essere informata sul reale stato di salute di Sgarbi”, aggiungendo che l’indagine della magistratura potrebbe estendersi anche a chi si è reso autore materiale della presunta contraffazione.

La fotografia dell’agenda

A sostegno della denuncia è stata allegata una fotografia di un’agenda personale con una firma attribuita a Vittorio Sgarbi, ritenuta molto diversa da quella apposta sui moduli ospedalieri.

Secondo il legale, questa discrepanza rappresenterebbe un elemento di rilievo per la verifica dell’autenticità del documento.

Evelina Sgarbi aveva già intrapreso un’altra iniziativa legale, chiedendo al tribunale di Roma la nomina di un amministratore di sostegno per la gestione dei beni del padre.

Secondo la figlia, il critico d’arte non sarebbe più in grado di tutelare pienamente i propri interessi, nonostante le rassicurazioni fornite dalla compagna Sabrina Colle e dallo stesso Sgarbi.

Il ruolo di Barbara Hary

La madre di Evelina, Barbara Hary, aveva raccontato che la figlia aveva tentato più volte di ottenere informazioni sullo stato di salute del padre durante il ricovero, senza riuscirci, poiché l’ospedale avrebbe comunicato solo con la compagna.

Da allora, sostiene Hary, madre e figlia avrebbero cercato di capire come mai fosse stata loro negata ogni forma di contatto.