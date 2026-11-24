Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Evelina Sgarbi annuncia battaglia dopo il ricorso respinto per affiancare un tutore legale al padre Vittorio. La decisione è stata presa nelle scorse ore dal giudice, ma secondo Evelina le condizioni del padre sono tutt’altro che buone. “Ha uno sguardo vitreo, dice due parole e non so neanche se mi ha riconosciuto”, ha detto ai giornalisti commentando la decisione del giudice.

Respinta la richiesta di assistenza per Vittorio Sgarbi

Il Tribunale di Roma ha respinto, almeno per il momento, la richiesta di Evelina Sgarbi di diventare amministratrice di sostegno del padre Vittorio per gli atti di natura straordinaria, come la compravendita di immobili e partecipazioni societarie, le decisioni testamentarie e il matrimonio.

Secondo i giudici, non sussistono esigenze di protezione specifiche e attuali tali da giustificare l’adozione della misura. Già lo scorso dicembre i giudici avevano escluso la necessità di un affiancamento per la vita quotidiana del critico d’arte, che si trova ricoverato al Gemelli di Roma.

ANSA

Cos’ha detto Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio

Intervistata dal programma televisivo La Volta Buona, Evelina Sgarbi ha espresso rabbia e amarezza per il modo in cui continua a essere gestita e raccontata la vicenda del padre Vittorio, parlando di un “teatrino che fa veramente pena” e contestando quella che considera una ricostruzione priva di oggettività.

La figlia del critico d’arte ha poi descritto le condizioni del padre, spiegando di averlo trovato con “sguardo fisso, vitreo” e di non sapere se l’abbia riconosciuta. Ha riferito che Vittorio Sgarbi è ancora molto provato dall’esperienza della terapia intensiva, che non riesce a parlare se non pronunciando “due parole” e che resta da valutare l’entità di un eventuale danno cerebrale.

Evelina ha infine raccontato il proprio disagio davanti a una situazione che, ha ammesso, la lascia spesso paralizzata e incapace di capire quanto il padre sia ancora in grado di riconoscerla.

L’avvocato di Evelina Sgarbi ha annunciato un ricorso

Incredulità ribadita anche dall’avvocato di Evelina Sgarbi, Lorenzo Iacobbi, secondo il quale “le sentenze vanno rispettate ma possono essere criticate”. “Faremo ricorso nelle sedi competenti, è stato violato il diritto di difesa e non è stato rispettato principio di contraddittorio”, ha affermato il legale. Iacobbi ha criticato la “fretta di voler emanare un provvedimento” affermando di non aver avuto la possibilità di discutere nel merito la causa in aula.

La vicenda era iniziata nel settembre 2025, quando Evelina Sgarbi aveva chiesto al Tribunale di Roma la nomina di un amministratore di sostegno per il padre, allora ricoverato al Policlinico Gemelli per una grave depressione.

Vittorio Sgarbi si era opposto, accusando la figlia di agire per motivi economici. Il tribunale aveva respinto la richiesta per la gestione quotidiana, disponendo una perizia sugli atti straordinari. Sulla base dei risultati è arrivata la decisione del 23 novembre 2026, contro cui Evelina ha annunciato reclamo.