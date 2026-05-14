Vittorio Sgarbi non è sicuro che Giorgia Meloni rivincerà le elezioni, un sondaggio la fa tremare

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Giorgia Meloni è politicamente più debole rispetto a un anno fa? Per quasi la metà degli italiani (il 49,9%) la risposta è “sì”. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Only Numbers l’11 e il 12 maggio, secondo cui la premier è invece più forte per il 10,3% degli intervistati e nella stessa situazione per il 33,6%. Uno scenario condiviso anche da Vittorio Sgarbi, secondo il quale la destra al governo “deve resistere fino alle prossime elezioni, anche Giorgia Meloni”. Per il critico d’arte è “difficile dire oggi se la presidente del Consiglio rivincerà”.

Il sondaggio sul gradimento popolare di Giorgia Meloni

Al netto di un 6,2% di persone che non hanno risposto ai quesiti, il sondaggio mostrato in diretta durante la trasmissione Realpolitik evidenzia come tra gli “scontenti” ci siano anche molti elettori di centrodestra.

La direttrice di Euromedia Research, Alessandra Ghisleri, ha sottolineato come la rilevazione statistica divida maggioranza e opposizioni in parti contrapposte. La “maggioranza della maggioranza” non vede differenze di autorevolezza in Giorgia Meloni da quando è stata eletta.

ANSA

La maggioranza del fronte delle opposizioni, assieme a metà del corpo degli elettori “indecisi”, ha invece indicato la premier come “più debole” rispetto a un anno fa.

Il risultato è un fronte degli indecisi spaccato in due: una metà guarda al centrodestra, l’altra al centrosinistra. Ma dal sondaggio emerge anche che gli elettori di Meloni e coalizione sono in larga parte convinti dell’operato del governo.

Le parole di Augusta Montaruli

La deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli, ospite del programma, ha osservato da parte sua che la leadership di Meloni è salda. “Non credo che sia più debole né rispetto a un anno fa, né rispetto all’inizio della legislatura”.

“Anzi, lo dimostra anche la compattezza della sua maggioranza e il fatto che sia uno dei governi più longevi della storia della Repubblica“, ha proseguito la parlamentare. “E questa compattezza politica diventa poi anche economica”.

Cosa ha detto Sgarbi su Giorgia Meloni

Intervistato da La Stampa in occasione del suo 74esimo compleanno, festeggiato alla Biennale di Venezia, Vittorio Sgarbi ha praticamente dedicato un’unica frase alla sua opinione su esecutivo e Giorgia Meloni.

Alla domanda su come vede la destra al governo, il critico d’arte ha risposto: “Deve resistere fino alle elezioni, anche Meloni. Difficile dire oggi se rivincerà”. Aggiungendo subito dopo che oggi la politica lo appassiona “poco”.

Nel febbraio 2024, Sgarbi rassegnò le proprie dimissioni da sottosegretario ai Beni Culturali in una celebre lettera indirizzata direttamente alla premier, in scia all’inchiesta dell’Antitrust sulla sua attività di critico d’arte.