Vittorio Sgarbi può essere salvato "solo dalla sorella Elisabetta", l'allarme lanciato da Barbara Hary

Barbara Hary, madre di Evelina Sgarbi e compagna in passato del critico d’arte, ha espresso profonda preoccupazione per le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, affermando che l’unica persona in grado di aiutarlo sarebbe la sorella Elisabetta. In un’intervista a La Stampa del 20 ottobre, la donna ha parlato di un quadro fisico e psicologico molto più grave di quanto finora trapelato, sostenendo che Sgarbi sarebbe ancora in condizioni critiche.

Vittorio Sgarbi, l’allarme di Barbara Hary

Secondo Hary, le immagini diffuse sui social nelle ultime settimane mostrerebbero un uomo fortemente provato, lontano dal ritratto di chi si sta riprendendo.

La donna ha spiegato che l’ex sottosegretario alla Cultura non riuscirebbe più a sostenere gli impegni pubblici e che di recente avrebbe rinunciato anche alla partecipazione a un evento ad Arpino, nonostante la sua presenza fosse attesa.

ANSA

Vittorio Sgarbi

La madre di Evelina ha raccontato che da mesi sarebbe difficile, se non impossibile, riuscire a contattare Vittorio Sgarbi.

A suo dire, il critico vivrebbe isolato nella casa di Roma, dove nessuno potrebbe fargli visita, neppure i familiari più stretti.

Hary ha ricordato che la figlia aveva provato più volte a incontrarlo, ma che dopo un progressivo allontanamento nel 2024 sarebbe stata esclusa dal suo entourage.

La richiesta dell’amministratore di sostegno

La donna ha ricostruito un episodio del marzo scorso, quando Evelina avrebbe visto il padre durante il ricovero al Gemelli: secondo il suo racconto, Sgarbi appariva gravemente dimagrito, quasi irriconoscibile.

L’episodio avrebbe spinto madre e figlia a chiedere la nomina di un amministratore di sostegno, con l’unico obiettivo – ha spiegato – di verificare che le sue condizioni di salute fossero seguite adeguatamente.

L’appello a Elisabetta Sgarbi

Hary ritiene che la chiave per la ripresa di Sgarbi sia il ritorno nella casa di famiglia a Ro Ferrarese, accanto alla sorella Elisabetta, con cui il critico d’arte ha sempre avuto un legame profondo.

Secondo la donna, quella sarebbe l’unica soluzione possibile per aiutarlo a recuperare equilibrio e serenità: un ambiente familiare, circondato da ricordi, libri e opere d’arte, lontano dall’isolamento e dalle tensioni romane.

Ha quindi rivolto un appello diretto a Elisabetta Sgarbi, chiedendole di agire prima della prossima udienza in tribunale fissata per il 28 ottobre, data in cui sarà esaminata la richiesta di tutela legale avanzata da Evelina.