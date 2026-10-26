Vittorio Sgarbi, retroscena dell'avvocato di Evelina sulle condizioni prima del ricovero: "Abbiamo dei video"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’avvocato di Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio, insiste sulla trasferta del professore a Palermo alla vigilia del ricovero al Policlinico Gemelli, e annuncia un’integrazione all’esposto in Procura con nuovi video dell’evento. In tv il dibattito sulla data dell’impegno e sul suo stato di salute precedente, mentre l’ufficio stampa del critico smentisce.

Vittorio Sgarbi, il nodo della trasferta

Sul calendario degli ultimi giorni di Vittorio Sgarbi prima del ricovero si gioca l’ennesimo scontro tra la figlia Evelina e chi assiste il critico d’arte. La questione è stata trattata in tv durante la trasmissione “La volta buona” su Rai 1, collegata con il Policlinico Gemelli dove ha parlato l’avvocato Lorenzo Iacobbi, legale della giovane.

Sgarbi era stato portato d’urgenza nell’ospedale romano il 30 settembre. Attualmente resta in terapia intensiva per una grave insufficienza respiratoria e ha subito una tracheostomia.

ANSA

Secondo Evelina, il giorno prima il padre si trovava a Palermo per un impegno pubblico. A provarlo sarebbero alcuni post Facebook pubblicati dopo un incontro con il pittore albanese Agron Taga.

L’ufficio stampa del professore ha però smentito con decisione: il viaggio in Sicilia risalirebbe al 25 settembre, e nei giorni successivi Sgarbi sarebbe rimasto nella sua casa romana, seguito dai medici del Gemelli.

Parla l’avvocato della figlia Evelina

L’inviato del programma Domenico Marocchi ha raccontato di aver contattato personalmente l’artista, il quale avrebbe confermato di aver visto Sgarbi il giorno 25. Sarcastica la replica di Iacobbi: “Evidentemente il 29 è andato un sosia del professore”.

Caterina Balivo ha messo in discussione il peso attribuito alla data, ricordando che sui social le foto vengono spesso pubblicate a distanza di giorni. Per il legale, invece, il punto è centrale: la trasferta si inserirebbe in un’estate di continui spostamenti per lavoro, non di vacanza come era stato raccontato all’inizio.

“Dai dati che noi riceviamo era il 29, ma anche se fosse il 25 non cambia nulla, perché chi c’era a quell’evento, chi ha filmato quell’evento ha sentito il professore che aveva una chiarissima difficoltà a parlare e a respirare, segno evidente che la polmonite era già in atto”.

Iacobbi ha spiegato di aver depositato un’integrazione all’esposto già presentato alla Procura di Roma, allegando i filmati raccolti e un elenco dettagliato degli eventi a cui Sgarbi ha partecipato nei mesi scorsi. La tesi è netta: “una persona sofferente con una polmonite in corso non può essere mandata in Sicilia. Noi riteniamo che il professore è stato mal curato, ha avuto delle pessime cure domiciliari”.

L’intervista a Sabrina Colle

Nel frattempo Sabrina Colle ha scelto le pagine de Il Giornale per raccontare le giornate accanto al compagno. Il suo è un resoconto intimo, segnato da un andamento altalenante.

“La sua ripresa sfida la nostra impazienza” ha scritto, parlando di una terapia pesante. La compagna ha sottolineato che servirà tempo per recuperare: i piccoli segnali, come una parola sussurrata, uno sguardo, una stretta di mano restano importanti.