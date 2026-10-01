Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli di Roma, sarebbe grave in terapia intensiva: cosa filtra dall'ospedale

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Vittorio Sgarbi è in ospedale. Il noto critico d’arte è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Secondo alcune fonti, il 74enne si troverebbe nel reparto di terapia intensiva in gravi condizioni. Mesi prima Sgarbi fu ricoverato a causa di una profonda sindrome depressiva che lo portò al rifiuto di alimentarsi e a una considerevole perdita di peso.

Vittorio Sgarbi è in terapia intensiva

Nella notte tra mercoledì 30 settembre e giovedì 1 ottobre Vittorio Sgarbi è stato condotto d’urgenza in ospedale.

È stato lo stesso Policlinico Gemelli di Roma a confermare la presenza del critico d’arte all’interno della struttura.

ANSA

Sgarbi, le cui condizioni sarebbero critiche, è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva.

Il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma

Il precedente ricovero di Vittorio Sgarbi, sempre al Policlinico romano, risale alla primavera del 2025.

All’epoca il ricovero si era reso necessario a causa di un’acuta sindrome depressiva, che aveva portato il 74enne a lunghi periodi di isolamento e a difficoltà nell’alimentarsi, arrivò a pesare 59 chili.

Nel 2021 lo stesso Sgarbi aveva annunciato di essere guarito da un tumore: “È stata dura, ma alla fine è andato tutto bene”.

Dieci anni prima, nel 2016, il critico era stato ospedalizzato per problemi cardiaci e sottoposto a una angioplastica urgente per un episodio di ischemia.

Come sta il critico d’arte

L’ultima apparizione in pubblico di Vittorio Sgarbi risale allo scorso febbraio, in occasione di un evento culturale alla Certosa di Ferrara.

Sgarbi apparì visibilmente debilitato fisicamente e con gravi difficoltà nel parlare e deambulare.

Il critico è al centro di una battaglia giudiziaria avviata dalla figlia Evelina, che vorrebbe per lui un amministratore di sostegno.

La figlia afferma che il padre non sarebbe più in grado di gestire autonomamente i propri interessi personali e patrimoniali.

La richiesta di Evelina Sgarbi è osteggiata da Sabrina Colle, attuale compagna del critico, al suo fianco da quasi 30 anni.