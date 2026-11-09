Vittorio Sgarbi ricoverato in Pneumologia al Gemelli, Sabrina Colle rivela che "la degenza prosegue bene"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il critico d’arte Vittorio Sgarbi prosegue la sua degenza nel reparto di Pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma. A fare il punto sulla situazione è la compagna Sabrina Colle che, attraverso un intervento firmato sulle pagine de Il Giornale, rassicura sulle sue condizioni cliniche confermando che il decorso sta proseguendo bene. Nonostante il prolungato ricovero ospedaliero, il critico non rinuncia al suo spirito, scrive Colle, che ha deciso di non parlargli della scomparsa dell’amico e storico della fotografia Italo Zannier.

La degenza al Gemelli

La permanenza di Vittorio Sgarbi presso il reparto di Pneumologia del Policlinico Gemelli prosegue tranquilla. Come raccontato da Sabrina Colle, il critico si è gradualmente adattato alla routine ospedaliera, pur senza smussare i tratti del suo carattere definito tanto spigoloso quanto combattivo.

Sulle pagine de Il Giornale, Colle racconta dei controlli dei medici e del lavoro incessante degli infermieri, ma anche di giornate che trascorrono “all’insegna di piccole battaglie quotidiane” che testimoniano la vitalità di Sgarbi.

L’esempio che porta è la resistenza alle cure e le accese rimostranze verso il personale per il posizionamento dei cuscini. Sgarbi, prosegue, mantiene viva la propria personalità riottosa, affrontando il percorso di cura con la consueta ostinazione.

Il legame con Sabrina Colle

Nella lettera pubblica, Colle mette in luce come il lungo ricovero stia mettendo alla prova la sfera più intima e privata della coppia. Per la compagna di una vita, la dinamica della relazione si è improvvisamente ribaltata.

Sottolinea come se per anni Sgarbi si sia distinto come un noto ritardatario cronico, abituato a farsi attendere da amici e familiari, oggi sia lui a vivere la condizione dell’attesa all’interno della stanza d’ospedale.

Un’inversione di ruoli che, scrive Colle, genera apprensione in chi gli sta vicino. Restano gli “sguardi intimi di intesa quotidiana” e l’affetto solido.

La scomparsa di Italo Zannier

A turbare la tranquillità del ricovero sarebbe però giunta la notizia della morte di Italo Zannier, pioniere della storia della fotografia in Italia e primo docente della materia al DAMS di Bologna.

Tra Sgarbi e Zannier, racconta Colle, c’era un profondo sodalizio intellettuale e umano, nato quando il critico volle fare da assistente volontario al professore.

Un rapporto che si sarebbe poi consolidato a Venezia tra la Soprintendenza e la Biennale. Il legame, confermato da una recente mostra a Ferrara, lascia oggi un vuoto profondo che Colle ha deciso di non rivelare.