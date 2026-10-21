Vittorio Sgarbi ricoverato in terapia intensiva al Gemelli, "è in miglioramento, ancora prognosi riservata"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Vittorio Sgarbi resta ricoverato in terapia intensiva ma, secondo fonti dirette, ovvero le due figlie, il quadro è in miglioramento. Sono piccoli segnali di miglioramento: occhi aperti, respirazione autonoma e riconosce le persone nella stanza. La prognosi resta riservata e anche le valutazioni sul possibile trasferimento in un altro reparto dell’ospedale. Dalle ultime dichiarazioni emerge ancora il clima teso tra le due sorelle.

Sgarbi resta in terapia intensiva

Vittorio Sgarbi resta ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata, ma in miglioramento. È quanto si apprende dal Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato ricoverato tre settimane fa per una grave crisi respiratoria.

Adnkronos Salute ha avuto notizie in merito alle condizioni del critico d’arte ed ex sottosegretario alla Cultura che, si apprende, è in fase di miglioramento.

La scorsa settimana aveva fatto preoccupare la notizia della mossa dei medici che avevano dovuto praticare una tracheostomia percutanea. La figlia Evelina dice: “L’ho visto come la settimana scorsa, ma fortunatamente ora respira in autonomia“.

Evelina Sgarbi: “Ci siamo guardati negli occhi”

Evelina è andata a trovare il padre Vittorio Sgarbi in ospedale. All’uscita ha raccontato che ha reagito alla sua presenza, rispondendo con un cenno affermativo alla domanda del personale medico che gli faceva notare che quel giorno a trovarlo c’era sua figlia.

“Spero che mi abbia riconosciuta”, dice, dopo aver raccontato che si sono guardati negli occhi. “Però purtroppo ho questa rabbia dentro di vedere questa situazione, con tutti che fingono che vada tutto bene. È pur sempre in rianimazione“, dice.

E aggiunge: “La situazione è ancora critica. È allucinante far passare che lui ora stia in totale ripresa”. Poi attacca: “Si devono tutti vergognare”.

Alba Sgarbi e sua madre

Alba Sgarbi e sua madre hanno parlato ai microfoni di La Vita in Diretta. La prima domanda che il conduttore le fa è sul rapporto con la sorella. Alba dice che non si sentono da un anno, quando le ha scritto senza ottenere risposta. “Dobbiamo parlare tra noi, per la salute di papà”, dice.

Sulla salute del padre dice di averlo trovato molto meglio rispetto ai giorni precedenti, quando era ancora intubato. “È arrivato con una polmonite bilaterale, in questo momento l’ho trovato meglio, con gli occhi aperti”.

Aggiunge: “È circondato da persone che gli vogliono bene”. Secondo Alba, la sorella si è convinta che le cose stiano andando male. “Vorrei comunicare con lei, se vuole”.